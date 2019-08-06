تقرير تركي: جالاتا سراي مهتم بضم النني

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 22:43

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

يبدي جالاتا سراي اهتمامه بضم لاعب خط وسط أرسنال ومنتخب مصر محمد النني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع "فوتبول أرينا" التركي فإن النني ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف جالاتا سراي في ظل بحث الفريق عن لاعب خط وسط.

في الوقت ذاته ذكر التقرير أن جالاتا سراي مهتم بضم تيموي باكايوكو لاعب تشيلسي الذي قضى الموسم الماضي معارا مع ميلان.

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ولم يشارك النني في ودية أرسنال الأخيرة أمام برشلونة.

وشارك النني الموسم الماضي مع أرسنال في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف.

وانضم النني إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

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