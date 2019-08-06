لم يجلس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مع مسؤولي فريقه للنقاش حول رحيله عنه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية كما أثير مؤخرا.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال مصدر في الأهلي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "لا يوجد لدينا أي عروض رسمية لضم الشناوي".

وأضاف "ما أثير حول عقد الشناوي لجلسات مع مسؤولي النادي والجهاز الفني للحديث حول رحيله أمر عار تماما عن الصحة".

وشدد "الشناوي مستمر مع الفريق وتم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للموسم الجديد".

وأتم "كل شيء مستقر مع الشناوي ولا يوجد أي شيء جديد يمكن الحديث عنه".

يذكر أن الشناوي كان قد نفى قبل عدة أيام ما يثار حول وجود عروض رسمية لضمه من الأهلي.

ذلك قبل أن يؤكد مصدر في الأهلي في الوقت ذاته أن النادي الأحمر لم يتلق أي عروض رسمية من أجل ضم الشناوي.

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