تعرف على القناة الناقلة حصريا لمباراة الأهلي واطلع بره

يستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق أطلع بره من جنوب السودان يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

وأعلنت قناة أون سبورت نقل المباراة حصريا يوم الأحد المقبل بين الفريقين.

ويستضيف ملعب برج العرب مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي واطلع بره بناء على رغبة الفريق الجنوب سوداني.

وكان الأهلي قد أعلن موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجعا للمباراة المقرر لها الثامنة مساء الأحد.

وأعلن الأهلي عن قائمته الإفريقية وضمت 26 لاعبا على أن تتاح للفريق 4 مقاعد في فترة الانتقالات الشتوية.

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