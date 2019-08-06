خميس الحسم.. 5 صفقات تنتظر مصيرها قبل غلق الانتقالات في إنجلترا

بنهاية يوم الخميس سيغلق باب سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا رسميا وهناك بعض الصفقات لم يُحسم مصيرها حتى الآن وسيكون للدومينو تأثيرا كبيرا خلال الساعات القليلة المقبلة.

كيف؟

باولو ديبالا

ماريو ماندزوكيتش

برونو فيرنانديز

كريستيان إريكسن

فيليبي كوتينيو

البداية ستكون مع ديبالا، خلال الأسابيع الماضية كان اللاعب الأرجنتيني قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى مانشستر يونايتد مقابل انتقال روميلو لوكاكو إلى يوفنتوس.

لكن ذكرت التقارير الصحفية أن ديبالا لا يريد الرحيل عن يوفنتوس وهو ما يعطل الصفقة حتى الآن.

ذلك قبل أن يدخل ماريو ماندزوكيتش كبديل محتمل لديبالا في الصفقة ولكن حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل أكثر عن الوضع ولكنها مجرد تكهنات.

في المقابل ذكرت بعض التقارير أن مانشستر يونايتد يريد ضم برونو فيرنانديز لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة لكن حتى الآن لم يحدث أي جديد.

ولم يؤكد مدرب لشبونة مارسيل كايزر أو رئيس النادي فريدريكو فارانداس دخول النادي الإنجليزي في مفاوضات معهما لضم فيرنانديز.

وهنا ظهرت بعض التقارير تشير إلى أن توتنام دخل في الصفقة من أجل دعم خط وسط الفريق بعدما ضم تانجي ندومبيلي من ليون خلال الصيف الجاري.

وأخيرا وقبل ساعات قليلة ذكرت صحف إسبانية أن برشلونة ينوي إعارة فيليبي كوتينيو إلى أرسنال قبل أن تذكر الصحف الإنجليزية أن توتنام دخل في الصفقة.

السبب الرئيسي لرغبة توتنام في ضم لاعب خط وسط هو احتمالية رحيل إريكسن الصيف الجاري خاصة أنه يتبقى في تعاقده موسم واحد فقط ورغبة ريال مدريد في ضمه.

لكن ظهر مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة كبديل محتمل لريال مدريد من أجل ضم إريكسن.

فما هو الموقف الحالي؟

موقف ديبالا حتى الآن مجهول، ولكن طبقا للتقارير الصحفية الأخيرة فإن اللاعب الأرجنتيني أقرب للبقاء في يوفنتوس عن الرحيل وبالتالي تتعلق صفقة انضمام لوكاكو إلى البيانكونيري.

أما إن ضم توتنام أي من برونو فيرنانديز أو كوتينيو فإن نسبة رحيل إريكسن ستكون كبيرة للغاية.

وهنا يبرز كل من يونايتد وربما يعود ريال مدريد في الصفقة خاصة أن الفريق الملكي لديه ميزة عدم غلق سوق الانتقالات حتى شهر سبتمبر المقبل.

ولكن بالحديث عن الأندية الإنجليزية فقط فهم أمامهم ساعات قليلة للتوصل لاتفاق مع الأندية التي يريدون ضم لاعبين منها وحسم الاتفاقات الشخصية مع اللاعبين ووكلاء أعمالهم وإجراء الفحص الطبي.

في الوقت ذاته يترقب أرسنال موقف برشلونة من كوتينيو وإن تمت إعارته فالمدفعجية لا يريدون تفويت تلك الفرصة بكل تأكيد.

فماذا سيحدث خلال الساعات القليلة المتبقية في الانتقالات الصيفية للأندية الإنجليزية؟

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