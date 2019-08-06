مران الأهلي - انتظام حمودي وماهر وتأهيل مؤمن.. فقرة خاصة للرقابة واستخلاص الكرة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 19:29

كتب : FilGoal

الأهلي

انتظم الثنائي أحمد حمودي وناصر ماهر في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي المسائي.

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد أيمن أشرف الظهير الأيسر للمشاركة في تدريبات الفريق، بينما واصل مؤمن زكريا التأهيل البدني.

وغاب علي لطفي حارس مرمى الفريق عن التدريبات الجماعية للفريق.

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وعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين وخصص فقرة بدنية مكثفة للاعبين.

كما خصص الجهاز الفني بقيادة لاسارتي فقرة خاصة للرقابة واستخلاص الكرة.

واستمر تأهيل الثنائي المصاب سعد سمير ومحمد محمود تمهيدا لعودتهما للتدريبات مرة أخرى.

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