تايمز: توتنام قدم عرضا لـ برشلونة لضم كوتينيو

دخل نادي توتنام الإنجليزي على خط المفاوضات لضم فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة قبل أيام من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

صحيفة "تايمز" الإنجليزية ذكرت أن توتنام قدم عرضا لنادي برشلونة من أجل كوتينيو تحسبا لرحيل كريستيان إيركسن المحتمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت الصحيفة أيضا عن قيمة الصفقة التي قد تصل إلى 21 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

موقف كوتينيو مع برشلونة أصبح غير مستقرا في الفترة الماضية بعدما خسر مكانه الأساسي في تشكيل الفريق.

لذلك أصبح من المرجح مغادرة اللاعب للنادي الكتالوني بعد عام ونصف قضاها مع برشلونة منذ انضمامه له قادما من ليفربول.

ويسعى توتنام لحسم الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا والحدد له بعد غد الخميس.

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