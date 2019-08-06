تقرير: أستون فيلا يجهز بديل المحمدي حال رحيله إلى نيوكاسل

يستعد أستون فيلا لإبرام صفقة جديدة في حالة رحيل أحمد المحمدي إلى نيوكاسل يونايتد، حسب جريدة برمنجام ميل.

قبل أيام كشفت صحيفة ذا صن البريطانية رغبة ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل في التعاقد مع المحمدي ليلعب معه للمرة الرابعة.

يوم الثلاثاء ذكر تقرير جريدة برمنجام ميل أن أستون فيلا يرغب في ضم جيمس تافيرنر قائد جلاسكو رينجرز الاسكتلندي إذا غادر المحمدي.

ويريد أستون فيلا الفوز بخدمات تافيرنر بعد تألقه مع فريقه الاسكتلندي، ولكنه لن يقدم على هذه الخطوة في حالة عدم رحيل الدولي المصري.

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا ستنتهي مساء يوم الخميس، أي قبل انطلاق الموسم الجديد بـ24 ساعة.

المحمدي-بروس من جديد؟

ما حدث في ثلاث مرات سابقة قد يتكرر لمرة رابعة، فهل نرى أحمد المحمدي يتدرب من جديد تحت قيادة الإنجليزي ستيف بروس؟

وأشارت ذا صن وفقا لمصادرها الخاصة لدخول بروس "في قتال مع إدارة ناديه" لرغبته الشديدة في التعاقد مع المحمدي والاستفادة من عنصر الخبرة لدى اللاعب.

القتال مع الإدارة يأتي بسبب رغبة لجنة التعاقدات في النادي في التعاقد مع لاعبين صغار في السن، وفقا لـ ذا صن.

ستيف بروس الذي تولى قيادة نيوكاسل بعد رحيل رفائيل بينيتيث مازال في محاولات مستمرة مع إدارة ناديه لإقناعهم بفكرة التعاقد مع المحمدي قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

المحمدي صاحب الـ 31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي ويمتد عقده مع الفريق حتى 2020.

ولعب المحمدي تحت قيادة ستيف بروس في ثلاثة أندية من قبل. لعب معه في سندرلاند ثم هال سيتي ثم أستون فيلا، قبل أن يرحل بروس.

والآن بروس بدأ رحلته مع نيوكاسل ويرغب في ضم المحمدي من جديد.

وشارك المحمدي في 285 مباراة تحت قيادة بروس، ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 37 بقميص سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا.

وساهم المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.

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