حوار - حارس ليفربول الجديد يتحدث عن خلق أجواء المنافسة مع أليسون ورسالة للجماهير

تحدث أدريان حارس ليفربول الجديد عن منافسة أليسون بيكر الحارس الأساسي للفريق، وأهدافه مع الريدز في الموسم الجديد.

وأعلن نادي ليفربول يوم الإثنين ضم الإسباني أدريان حارس وست هام يونايتد السابق.

الحارس الإسباني انضم لبطل دوري أبطال أوروبا ليلعب دور الحارس الثاني بعد رحيل سيمون مينيوليه إلى بروج البلجيكي.

وجاء الحوار الذي نشره ليفربول عبر موقعه على النحو التالي:-

متى تواصل معك النادي حول إمكانية انتقالك إليه؟

لكي أكون صادقًا، لقد كان هناك اهتمام بي من ليفربول منذ بضعة سنوات، ولكن النادي أظهر رغبة حقيقية في التعاقد معي قبل أيام قليلة. لقد تحدثت مع وكيل أعمالي كثيرًا، وكانت أمامي العديد من العروض بعد انتهاء عقدي مع وست هام بنهاية الموسم الماضي. تم حسم الأمور، وأنا سعيد للغاية بتواجدي هنا.

لماذا ترى في هذه الصفقة الخيار الأفضل بالنسبة لك؟

إنها خطوة كبيرة للأمام في مسيرتي الاحترافية بعد ست سنوات قضيتها مع وست هام. لقد اكتسبت خبرة كبيرة من خلال اللعب في الدوري الإنجليزي، والآن ها أنا أنضم إلى نادٍ عريق بهدف الفوز بالألقاب. إنه تحدٍ كبير بالنسبة لي، وأنا مستعد للتنافس مع زملائي.

أنت أحد المقربين من بيبي ريينا حارس ليفربول السابق...هل تحدثت معه بعد عن انتقالك للريدز؟

لا، لم أتحدث معه حتى الآن لأن المفاوضات كانت سرية. عندما انتقلت إلى وست هام، سألته عن رأيه في اللعب في الدوري الإنجليزي، ووقتها قال لي "اذهب واظهر كل إمكانياتك، إنه دوري رائع". سأتحدث معه وأخبره بالأمر في أقرب وقت. إنه يحب ليفربول كثيرًا، وأعلم أنه كان أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير. أتمنى أن أحظى بمسيرة رائعة مثله هنا وأن أكون خير ممثل لحراس المرمى الإسبان.

لقد قال يورجن كلوب أنه يريد الحصول على حارسين من الطراز الأول في الفريق...هل شكل هذا دافعًا وراء انتقالك لليفربول؟

نعم، فأنا أحب خوض التحديات الكبيرة. إنه تحد كبير بالنسبة لي أن أتواجد في نفس الفريق الذي يتواجد فيه أليسون. لقد ظهر بمستوى أكثر من رائع في المواسم الأخيرة، وأعتقد أنه بات أحد أفضل حراس المرمى في العالم. أنا سعيد لأنني سأعمل معه، وبكل تأكيد ستكون المنافسة بيننا في صالح الفريق. لقد جئت إلى هنا من أجل خلق جو من المنافسة معه.

لقد قضيت ست سنوات مع وست هام...كيف ترى هذه الفترة وماذا تمثل بالنسبة لك؟

لقد كانت فترة جيدة، ووست هام نادٍ رائع ولديه جماهير كبيرة. العيش في لندن كان أمرًا رائعًا والأجواء في النادي كانت جيدة للغاية. لقد كنت الخيار الأول في حراسة المرمى طوال مسيرتي هناك، باستثناء الموسم الأخير، وأكن للنادي وزملائي ومدربيني السابقين والجماهير كل الحب والتقدير. كنت سعيدًا للغاية بانتقالي للنادي من ريال بيتيس عام 2013، وها أنا الآن أستعد لفصل جديد، وأتمنى أن أحظى بمسيرة رائعة هنا.

كيف تصف أسلوبك في حراسة المرمى؟

الأسلوب الإسباني! أعتقد أنه هناك العديد من الحراس الإسبان الرائعين في الوقت الحالي. لقد تحدثنا عن بيبي ريينا، وهناك أيضًا دافيد دي خيا الذي يقدم مستويات رائعة، بالإضافة لحراس المرمى الجيدين الآخرين في الدوريات الأخرى. أحب مساعدة الفريق من الخط الخلفي. بالطبع مهمة حارس المرمى هي منع الخصم من هز الشباك، ولكن في كرة القدم الحديثة يجب أن يمتلك حارس المرمى العديد من المواصفات الأخرى. لازلت أتعلم الكثير من الأشياء، ولكن أعتقد أنني بات لدي خبرة كبيرة.

ما مدى تطلعك للعمل مع أليسون بيكر؟

إنه حارس رائع ويقوم بعمل كبير للغاية. لقد قدم موسمًا ممتازًا مع ليفربول، ولقد جئت إلى هنا لخلق جو من المنافسة معه، وهو الأمر الذي سيعود على الفريق بالنفع بكل تأكيد. لا شك أن المنافسة ستكون في صالح الفريق، وأنا أتطلع بشدة للعمل معه وباقي أفراد الجهاز المشرف على حراسة المرمى.

ما مدى أهمية وجود علاقة قوية بين حراس المرمى في الفريق الواحد؟

إنها علاقة خاصة، لأننا نتدرب بعيدًا عن باقي أفراد الفريق. إننا نقضي أوقاتًا طويلة معًا، لذا يجب أن تكون بيننا علاقة جيدة. بالطبع يعود اختيار الحارس الأساسي للمدرب وحده، ولكن كلانا يبذل كل ما في وسعه من أجل الفريق، وهذا التنافس سيكون في صالح الفريق بكل تأكيد.

هل ستنتظم في التدريبات على الفور؟ وهل تتطلع إلى التواجد في قائمة الفريق لمباراة الجمعة؟

أتمنى ذلك. لقد كنت أتدرب بشكل مستمر طوال الصيف مع مدربي الخاص في إشبيلية وأشعر أنني مستعد للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات.

كيف ترى حظوظ ليفربول في المنافسة على الألقاب هذا الموسم؟

لقد ظهر الفريق بمستوى رائع في الموسم الماضي، والمهم هو الحفاظ على ذلك المستوى هذا الموسم أيضًا. سنشارك في أكثر من مسابقة محلية وأوروبية وعالمية، وسنقاتل من أجل الفوز بكل البطولات، فهذا هو الهدف الذي جئت من أجله إلى هنا.

لقد لعبت في آنفيلد مع وست هام أكثر من مرة...هل يمكن أن تصف لنا أجواء الملعب وتخبرنا عن ذكرياتك فيه؟

أعتقد أنها ليست ذكريات جيدة، لأننا لم نستطع الفوز خلال فترة تواجدي مع الفريق! أما الأجواء، فهي رائعة بكل المقاييس، وأعتقد ان آنفيلد أحد أفضل الملاعب في العالم كله وليس في الدوري الإنجليزي فقط. جماهير النادي أيضًا لا مثيل لها في أي مكان آخر، وفي كل مرة يلعب الفريق في آنفيلد تلاحظ الدعم الجماهيري غير المسبوق في أوقات الشدة والفرح على حد سواء. أتطلع لخوض مباراتي الأولى مع الفريق لأقوم بتحيتهم من الملعب.

هناك علاقة خاصة تجمع جماهير ليفربول بحراس المرمى في الفريق...هل راودتك أفكار عن شكل العلاقة المستقبلية بينك وبين جماهير الريدز؟

بالطبع هناك علاقة خاصة بين الجماهير وحراس المرمى، ودائمًا ما تربطهما علاقة قريبة. أتمنى أن أحظى بعلاقة رائعة مع الجماهير منذ اللحظة الأولى لي في آنفيلد، وأتطلع لمقابلتهم بشدة.

ماذا تسعى لتحقيقه من خلال تواجدك مع ليفربول؟

كما قلت، لدي طموح كبير. لقد جئت إلى هنا من أجل منافسة أليسون على حراسة المرمى والفوز بجميع الألقاب. لم يكن الفريق محظوظًا في ركلات الترجيح في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي، ولكن لا تزال أمامنا العديد من المسابقات للمنافسة عليها.

أخيرًا، ما هي رسالتك لجماهير الريدز؟

أود أن أقول لهم أنني سعيد للغاية بتواجدي هنا، وأتطلع لخوض مباراتي الأولى مع الفريق في آنفيلد والفوز بأكبر عدد من المباريات والبطولات.

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