أخيرا.. الدوري الإنجليزي على يوتيوب

في خطوة تأخرت كثيرا.. أطلقت رابطة الدوري الإنجليزي قناتها الرسمية على موقع يوتيوب يوم الثلاثاء.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا عبر موقعها تفيد فيه بنشر مقاطع من المسابقة على الموقع الشهير.

حتى ظهر الثلاثاء لم يكن هناك أي قناة على يوتيوب يمكنها بث مقاطع وأهداف من الدوري الإنجليزي بصفة شرعية، حتى الشبكات التي تملك حقوق بث المسابقة تليفويونيا.

وجاء البيان على النحو التالي:-

أطلقنا قناة جديدة على يوتيوب لنشر مجموعة من مقاطع الفيديو الحصرية والفريدة للدوري والأندية.

يمكن لعشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم الآن الاستمتاع بأفضل محتوى في الدوري على يوتيوب.

ستنشر قناة يوتيوب الرسمية التابعة للرابطة مجموعة من مقاطع الفيديو الحصرية والفريدة التي تعكس الطبيعة المثيرة والتنافسية للمسابقة.

مع بدء موسم 2019-2020 يوم الجمعة، ستقوم القناة برفع الإثارة حول مباريات هذا الموسم بالرجوع إلى أفضل لحظات اللقاءات السابقة بين الفرق.

ستحكي القناة أيضًا قصة الدوري الإنجليزي باستخدام لقطات من الأرشيف بطرق جديدة وجذابة، مع توفير أبرز الأحداث المثيرة للاعبين والمباريات الرئيسية في تاريخ الدوري الممتاز.

بالإضافة إلى النشاط على أرض الملعب، ستوفر القناة منصة لعرض مبادرات الدوري الإنجليزي والأندية، والعمل الممتاز الذي تقوم به أكاديميات الأندية.

وينطلق الموسم الجديد بمباراة ليفربول ونورويتش سيتي يوم الجمعة.

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