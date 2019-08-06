بن ناصر: جاهز بنسبة 200% لمغامرتي الجديدة مع ميلان

رفع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان راية التحدي قبل أن يبدأ مسيرته مع الروسونيري، مشددا على جاهزيته التامة للمشاركة.

ميلان أعلن ضم الجزائري إسماعيل بن ناصر بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر 2019.

وقال بن ناصر في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أنا جاهز بنسبة 200% لخوض هذه المغامرة الجديدة".

وأضاف "أنتظر بداياتي بفارغ الصبر ومصمم على تقديم كل شيء لإعجاب مشجعي ميلان".

اهتمام لم يبدأ عقب تتويج منتخب الجزائر باللقب بل بدأ مع نهاية الموسم وازدادت المتابعة بفضل تألقه السريع في دور المجموعات.

محمد صلاح في روما وفوزي غلام في نابولي ومهدي بن عطية في يوفنتوس وروما وحسين خرجة مع إنتر ضربوا مثالا في التألق مع كبار إيطاليا بشكل متفاوت.

لكن ميلان بشكل عام لم ينجح أي لاعب عربي سابق في وضع بصمته مع الفريق.

FilGoal.com يستعرض قائمة اللاعبين العرب بقميص الروسونيري وماذا قدموا.

سمير بلوفة

أول عربي يرتدي قميص الروسونيري انضم عام 1997 للفريق قضى موسمين قضى أغلبهم مع فريق الشباب، وأعير في الثالث لمونزا بالدرجة الثانية الإيطالي.

الجزائري اكتفي بخوض 4 مباريات فقط بقميص ميلان في مسيرته ليرحل عام 2000 بيرسوخت البلجيكي.

جمال مصباح

بعدما حقق ميلان لقب الدوري الإيطالي عام 2011، دعّم صفوفه بضم الظهير الأيسر الجزائري من ليتشي مقابل 550 ألف يورو.

شارك مع الروسونيري في 14 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2011-12، والنصف الثاني 2012-13، وسجل هدفا وحيدا بقميص الروسونيري جاء في كأس إيطاليا أمام يوفنتوس برأسية رائعة.

عادل تاعرابت

انتقل ميلان للمغاربة ليضم صانع الألعاب عادل تاعرابت من كوينز بارك رينجرز على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في يناير 2014.

تاعرابت قدّم أداء رائعا بتسجيل 4 أهداف في 16 مباراة وصناعة هدفين لكل محاولات إدارة ميلان فشلت في الحصول على خدماته بشكل نهائي.

سجل المغربي في شباك نابولي وسامبدوريا وجنوى وليفورنو.

هاشم مستور

المغربي المولود في إيطاليا جذب الأنظار بفضل مهاراته في فريق الشباب ويتم مقارنته بنيمار ليتعاقد معه ميلان مقابل 500 ألف يورو.

تم تصعيده للفريق الأول لميلان موسم 2013-2014 ليجلس على مقاعد البدلاء ويصبح أصغر لاعب يتواجد في قائمة الروسونيري بالدوري الإيطالي.

انضم لصفوف مالاجا وزفولي على سبيل الإعارة دون أن يقدم أي شيء ليتم فسخ تعاقده الموسم الماضي.

معيطة الهيلالي

المغربي لاعب وسط فريق شباب ميلان شارك في مباراة ودية أمام بايرن ميونيخ عام 2016 مع الفريق الأول، كما تواجد على دكة البدلاء أثناء مواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي.

رحل الصيف الجاري إلى كياسو القابع في الدرجة الثانية السويسرية.

إسماعيل بن ناصر

العربي الذي يحمل رقم 6 والجزائري الثالث مع الروسونيري، انضم الجزائري لصفوف الروسونيري في صفقة تقدر بـ 16 مليون يورو ليشغل مركز خط الوسط ويأمل العديد أن يكون خير تمثيل للاعبين العرب في الدوري الإيطالي بشكل عام وميلان بشكل خاص.

طالع أيضا:

رئيس المحور يتحدث عن برنامج الزمالك

تعرف على الموعد النهائي لتشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة

طارق يحيى: إمام عاشور إضافة كبيرة للزمالك

تركي آل الشيخ ينفي التفاوض مع لاعب من الدوري المصري

أسامة نبيه يقود اف سي مصر

حوار طريف.. علي معلول: أحب العكاوي