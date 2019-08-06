صدق أو لا تصدق.. فريق بريستول يبلغ منافسيه لن يُخرج الكرة من الملعب إذا سقط لاعب

هذه حقيقة وليست مزحة، فريق بريستول سيتي المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أرسل بريدا إلكترونيا إلى أندية البطولة يبلغهم أنه لن يخرج الكرة من الملعب خلال المباريات إلا في حال تعرض لاعب منافس إلى إصابة في الرأس.

ويأتي ذلك القرار بعد خسارة بريستول بنتيجة 3-1 يوم الأحد أمام ليدز يونايتد في مباراة شهدت التحاما بين لاعبين بالقرب من خط التماس لم يخرج بعده لاعبو الأول الكرة إثر سقوط ماتيوس كليش لاعب ليدز.

وأثار ليدز جدلا كبيرا في الموسم الماضي خلال مواجهته لأستون فيلا، الفريق الذي يضم المصريين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، حين رفض إخراج الكرة إثر سقوط لاعب منافس قبل أن يسجل هدفا وينشب شجار كبير في الملعب ليقرر مارسيلو بييلسا مدرب ليدز منح فيلا هدفا لتهدأ الأمور.

ويرغب بريستول توضيح موقفه من هذا الفعل في وقت مبكر من الموسم، وهو ما أعلنه المدرب لي جونسون في مؤتمر صحفي بعد السقوط أمام ليدز.

وقال جونسون:"الأمر عادي. أرسلنا بريدا إلكترونيا للأندية لأن هذا يحدث كثيرا. يسقط أحدهم ليس بسبب تعرضه لإصابة، الناس يحاولون إهدار الوقت. لذا قررنا كناد تطبيق قاعدة في المباريات الـ46 أننا سنترك القرار للحكم. لو رأى إصابة في الرأس سيوقف المباراة، بخلاف ذلك سيستمر اللعب بشكل عادي. وفقا للقانون، ليس لزاما على اللاعبين إخراج الكرة من الملعب حين يسقط منافس إلا إذا كانت هناك إصابة في الرأس".

وينبئ قرار بريستول بأزمات قد تحدث في الملعب مثل تلك التي شهدتها مباراة ليدز وفيلا في الموسم الماضي.

وتستغل فرق أحيانا ثغرة في قانون اللعبة لتهدر الوقت بطريقة شرعية عن طريق سقوط أحد لاعبيها ليجبر الحكم على إيقاف المباراة.

ولا يجد الحكم بدا سوى إيقاف المباراة لأن مهمته الأولى في الميدان هي الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وسقط بريستول في ملعبه أمام ليدز ويحل ضيفا على برمنجام سيتي يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري.

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