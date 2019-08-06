لاعب ليفربول: كل مبارياتنا ستكون صعبة لأن الجميع يرغب في هزيمة بطل أوروبا

يتوقع جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول صعوبة شديدة في كل مباريات فريقه هذا الموسم، لرغبة الجميع في إسقاط بطل دوري أبطال أوروبا.

بعد موسم طويل توجه ليفربول بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مطلع يونيو الماضي لكنه خسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه "أعتقد أن هدفنا الأول يجب أن يكون حصد أكبر عدد من النقاط في بداية الموسم، وأتوقع أن يتصاعد مستوى جميع اللاعبين بمرور المباريات".

وأضاف الهولندي "لقد خضنا فترة تحضيرية صعبة نظرًا لعودة اللاعبين من عطلتهم في توقيتات مختلفة. هذا هو الواقع الذي كان علينا التعامل معه، وربما يتكرر الأمر قبل بداية الموسم القادم أيضًا، لذا علينا أن نكون مستعدين لذلك".

وواصل "لقد عاد الجميع الآن، ويمكننا الاستمرار في العمل على إنهاء الموسم الجديد بشكل أفضل من سابقه. الدوري الإنجليزي صعب للغاية، وجميع الفرق لن تنتظرك حتى تكتمل صفوفك، لذا علينا أن نحظى ببداية قوية، ونحن متحمسون كثيرًا. الفترة التحضيرية كانت جيدة وصعبة، والآن نتطلع لبداية الدوري".

ومع قرب موعد مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري ضد نورويتش سيتي الصاعد حديثًا إلى البريميير ليج بعد غياب ثلاثة مواسم، يرى فينالدوم أن جميع الفرق ستسعى لهزيمة ليفربول هذا الموسم، خاصة بعد فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا.

وأتم "تنتظرنا مباراة صعبة، وبصراحة هذا ما نتوقعه من كل الفرق، لأن الجميع سيرغبون في هزيمة بطل أوروبا. لذلك علينا تقديم أفضل ما لدينا منذ البداية، وإلا ستزداد الأمور صعوبة بالنسبة لنا".

وبدأ ليفربول الموسم بخسارة كأس الدرع الخيرية بسقوطه بركلات الترجيح يوم الأحد أمام سيتي في ملعب ويمبلي.

وانتهت مباراة الدرع الخيرية بالتعادل بنتيجة 1-1 قبل أن يلجأ الناديان إلى ركلات الترجيح التي لم يهدر فيها سوى فينالدوم ليفوز سيتي باللقب.

ويستعد ليفربول لبداية الدوري بمواجهة ضيفه نورويتش سيتي يوم الجمعة.

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