فينالدوم يرد على منتقدي قلة إنفاق ليفربول: لنرى في نهاية الموسم

دافع جيورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول عن قلة نشاط ناديه في سوق الانتقالات استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى امتلاك بطل دوري أبطال أوروبا لكثير من اللاعبين المميزين.

جيورجينيو فينالدوم النادي : ليفربول ليفربول

وقال الهولندي في حوار مع قناة سكاي سبورتس:"علينا أن نرى في نهاية الموسم (نتيجة ذلك). لدينا مجموعة جيدة لعبت معا لسنوات. نحن أقوياء حاليا. حين تتعاقد مع لاعبين، أحيانا يحتاجون وقتا للتأقلم. مررت بذلك الأمر، (أندرو) روبرتسون مر بذلك، فابينيو، (نابي) كيتا. لا يوجد ما يضمن حين تضم لاعبا أنه سيقدم فورا الأداء الذي تريده".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 28 عاما "علينا الانتظار لنرى. سيقول الناس، تحتاج لإبرام تعاقدات لو الموسم ليس جيدا، لكن لو عكس ذلك، سيقولون إننا لم نحتاج إلى لاعبين جدد. سنرى كيف ستكون الأمور. هناك لاعبون عادوا بعد غياب بسبب الإصابة، لذا القائمة كبيرة وأفضل من الموسم الماضي".

ولم يضم ليفربول سوى لاعب واحد إلى الفريق الأول بالنادي، هو الحارس أدريان، الذي انتقل بلا مقابل قادما من فريق وستهام يونايتد.

ويبدو ليفربول واثقا أن قائمته كافية لتقديم موسم آخر قوي مثل الماضي الذي فاز فيه الفريق بدوري أبطال أوروبا وخسر الدوري بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.

وبدأ ليفربول الموسم بخسارة كأس الدرع الخيرية بسقوطه بركلات الترجيح يوم الأحد أمام سيتي في ملعب ويمبلي.

ويرى فينالدوم المنافسة القوية مع سيتي تصب في صالح الفريقين مشيرا "أحبها (المنافسة). يدفعوننا لنكون أفضل، ندفعهم ليكونوا أفضل. أعتقد لهذا السبب جمع الفريقان نقاطا كثيرا في الموسم الماضي. حين ننظر إلى بعضنا البعض، ندرك أن علينا تقديم أداء جيد وإلا سيتوج المنافس بالبطولة".

وانتهت مباراة الدرع الخيرية بالتعادل بنتيجة 1-1 قبل أن يلجأ الناديان إلى ركلات الترجيح التي لم يهدر فيها سوى فينالدوم ليفوز سيتي باللقب.

ويستعد ليفربول لبداية الدوري بمواجهة ضيفه نورويتش سيتي يوم الجمعة.

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