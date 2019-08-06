محاولة أخيرة.. تقرير: يونايتد لم يفقد الأمل في انتداب إريكسن

هل يستطيع نادي مانشستر يونايتد حسم الصفقة قبل الموعد النهائي لغلق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم الخميس؟

كريستيان إريكسن النادي : توتنام هوتسبر مانشستر يونايتد

تقول صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن فريق الشياطين الحمر يسعى للحصول على خدمات كريستيان إريكسن خلال الساعات القليلة المقبلة.

فلا يزال النادي الإنجليزي يريد التعاقد مع اللاعب الدنماركي البالغ عمره 27 عاما.

ورغم أن عقد إريكسن مع توتنام ينتهي في يونيو المقبل، إلا أن الأخير يرفض تخفيض سعر اللاعب ويطلب 130 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عنه.

إريكسن، لاعب أياكس السابق، سيرحل عن توتنام عاجلا أو آجلا، فصانع الألعاب رفض تمديد عقده مع وصيف دوري أبطال أوروبا.

وهو ما يجعل توتنام مهددا بفقدان اللاعب دون مقابل إن لم يبعه خلال أيام.

الأمر الذي قد يخفض سعر الصفقة كثيرا، نظرا لأن أندية إنجلترا لن تستطيع جلب لاعبين بعد يوم الخميس، الموعد الأخير لسوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي.

وقتها، سيكون الرحيل عن توتنام متاحا لإريكسن لكن لفريق غير إنجليزي.

وأبدت أندية يوفنتوس وأتليتكو مدريد وريال مدريد اهتماما بالتعاقد مع اللاعب.

ويسابق توتنام الزمن لانتداب برونو فرنانديس أو جيوفاني لو سيلسو تحسبا لفقدان إريكسن، واقترب من التعاقد مع ريان سيسينيون قادما من فولام.

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