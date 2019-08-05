خاص توماس دول لـ في الجول: محمد زيدان تحدث معي بشأن الزمالك.. ووكيله يوضح سير المفاوضات

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 19:41

كتب : أمير عبد الحليم

توماس دول

كشف الألماني توماس دول المرشح لتولي الإدارة الفنية للزمالك عن تلقيه اتصالات من محمد زيدان اللاعب المصري السابق لسؤاله عن إمكانية تدريب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن اسم دول معروض على الزمالك عن طريق زيدان، كمرشح لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال. ( اقرأ التفاصيل )

وقال دول لـFilGoal.com: "لم أتحدث مع أي مسؤول من الزمالك حتى الآن".

أخبار متعلقة

إمام عاشور: مثلي الأعلى محمد إبراهيم.. وكنت أتمنى اللعب جواره في الزمالك في الجول يكشف جديد مفاوضات الزمالك مع دياز.. عقبتان حتى الآن وترحيب مبدئي إمام عاشور لـ في الجول: كنت أسعد شخص في العالم بعد عودة مفاوضات الزمالك رئيس الإسماعيلي: حصلنا على 35 مليون جنيه ومدبولي ودونجا في صفقة عواد لـ الزمالك

وأوضح "ما حدث هو أنني تلقيت اتصالات الأسبوع الماضي من محمد زيدان وبعض الأصدقاء لسؤالي عن إمكانية تدريب الزمالك".

ثم أضاف "لم يتم إتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، وأنا في طريقي الآن للمجر حيث أعيش".

وسبق لـ دول قيادة هامبورج وبروسيا دورتموند اللذين لعب لهما زيدان خلال مسيرته الاحترافية في ألمانيا، ولكنه لم يدرب النجم المصري.

وانتقل FilGoal.com لسؤال محامي ووكيل أعمال المدرب الألماني حول تلقيه أي اتصالات من الزمالك حتى الآن بشأن قيادة الفريق.

وصرح لـFilGoal.com "لم أتحدث مع أي مسؤول من الزمالك حتى الآن".

وواصل "لم يحدث أي تواصل بيننا حتى الآن بشأن تدريب الفريق".

وسأل FilGoal.com وكيل دول عن إمكانية قبوله العمل مع الزمالك في حال عُرض عليه الأمر.

وأجاب "لا يمكن أن أقول رأيي بخصوص هذا الأمر حاليا طالما الزمالك لم يتحدث معي، ولكن لم لا؟".

ولا يتولى المدرب صاحب الـ53 عاما قيادة أي فريق في الوقت الحالي، بعدما أنهى الموسم مدربا لهانوفر وفشل في إنقاذه من الهبوط.

تعرف أكثر على المدرب المرشح لقيادة الزمالك

طالع أيضا

رحبوا معنا بأغلى مدافع في التاريخ

تعرف على عدد الجماهير في لقاء الأهلي الإفريقي

مدرب ألماني معروض على الزمالك

خطاب من رئيس الفيفا لـ الأهلي

موعد النظر في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا

مدرب الزمالك الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

دي بروين: رودري إضافة مثالية لـ مانشستر سيتي 2 ساعة | أوروبا
رئيس المحور يتحدث عن فسخ التعاقد مع (الزمالك اليوم) ومبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
فان دايك عن كسر ماجواير لرقمه القياسي: ليس سهلا مواجهة الضغط.. ولكن 2 ساعة | أوروبا
في الجول يكشف موعد إعلان التشكيل النهائي للجنة إدارة اتحاد الكرة 2 ساعة | مصر
رسميا - سيبقى في لندن.. كريستال بلاس يضم جاري كاهيل 3 ساعة | أوروبا
بالفيديو - حارس ليفربول السابق يعقد مهمة فريقه النصر في دوري أبطال آسيا 4 ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك