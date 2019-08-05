كشف الألماني توماس دول المرشح لتولي الإدارة الفنية للزمالك عن تلقيه اتصالات من محمد زيدان اللاعب المصري السابق لسؤاله عن إمكانية تدريب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن اسم دول معروض على الزمالك عن طريق زيدان، كمرشح لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال. ( اقرأ التفاصيل )

وقال دول لـFilGoal.com: "لم أتحدث مع أي مسؤول من الزمالك حتى الآن".

وأوضح "ما حدث هو أنني تلقيت اتصالات الأسبوع الماضي من محمد زيدان وبعض الأصدقاء لسؤالي عن إمكانية تدريب الزمالك".

ثم أضاف "لم يتم إتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، وأنا في طريقي الآن للمجر حيث أعيش".

وسبق لـ دول قيادة هامبورج وبروسيا دورتموند اللذين لعب لهما زيدان خلال مسيرته الاحترافية في ألمانيا، ولكنه لم يدرب النجم المصري.

وانتقل FilGoal.com لسؤال محامي ووكيل أعمال المدرب الألماني حول تلقيه أي اتصالات من الزمالك حتى الآن بشأن قيادة الفريق.

وصرح لـFilGoal.com "لم أتحدث مع أي مسؤول من الزمالك حتى الآن".

وواصل "لم يحدث أي تواصل بيننا حتى الآن بشأن تدريب الفريق".

وسأل FilGoal.com وكيل دول عن إمكانية قبوله العمل مع الزمالك في حال عُرض عليه الأمر.

وأجاب "لا يمكن أن أقول رأيي بخصوص هذا الأمر حاليا طالما الزمالك لم يتحدث معي، ولكن لم لا؟".

ولا يتولى المدرب صاحب الـ53 عاما قيادة أي فريق في الوقت الحالي، بعدما أنهى الموسم مدربا لهانوفر وفشل في إنقاذه من الهبوط.

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