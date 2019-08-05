فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 19:48

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الزمالك

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب دور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويفتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة بداية من الساعة الثانية عشر صباحا ليوم الثلاثاء "منتصف الليل" وحتى الثامنة من صباح الأربعاء.

وتحدد مبلغ 30 جنيها لسعر تذكرة الدرجة الموحدة، و100 جنيها للدرجة الأولى و200 جنيه للمقصورة.

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على أن يتم استلام التذاكر يوم الخميس من خلال منافذ "فوري بلس".

وتقام مباراة الأهلي واطلع بره يوم 11 أغسطس الجاري في ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجعا.

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