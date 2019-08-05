خاص رئيس المصري يجيب لـ في الجول عن ماذا لو اختير إيهاب جلال لتدريب مصر

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 20:05

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال - المصري

ماذا لو اختير إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر؟ ما هو موقف المصري؟

أجاب سمير حلبية رئيس المصري في حديثه المقتضب لـFilGoal.com قائلا: "سنفكر في مصلحة مصر أولا وفريقنا لن يتأثر".

وواصل "سنعوض رحيله حينها ولكننا حاليا نفكر في ترتيب أوراقنا ونجهز فريقنا جيدا من أجل الموسم الجديد".

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وتابع "حينما يتم طرح اسم مدرب المصري لتدريب المنتخب فهو أمر جيد جدا ويؤكد حسن اختيارنا للأجهزة الفنية التي تتولى تدريب الفريق".

وأتم حلبية "بكل تأكيد قيمة وإمكانيات إيهاب جلال تؤهله لتدريب منتخب مصر".

ويبحث منتخب مصر عن مدير فني يقود الفريق خلفا لخافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا.

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