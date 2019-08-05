مران الأهلي - محاضرة مطولة للاعبين.. وحمودي يخرج مصابا

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 20:07

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

عقد مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة مطولة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي للفريق يوم الاثنين.

وتحدث لاسارتي خلال المحاضرة مع اللاعبين عن الأمور الفنية قبل مواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

على جانب آخر، خاض ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل انطلاق المران للتعافي من الإصابة في الحوض التي تعرض لها قبل أيام.

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بينما تعرض أحمد حمودي لكدمة لم يستطع على إثرها استكمال المران ليغادر الملعب مصابا.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف تدريبات منفردة بعد عودته من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها بعد نهاية الدوري.

كذلك حرص لاسارتي على عقد جلسة منفردة مع حسام عاشور قائد الأهلي للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

وواصل كريم وليد "نيدفيد" لاعب الفريق جلسات العلاج الطبيعي ضمن البرنامج الذي يخضع له تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من جراحة غضروف الركبة.

وتقام مباراة الأهلي واطلع بره يوم 11 أغسطس الجاري في ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجعا.

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