مران الزمالك – مشاركة إمام عاشور.. وتأهيل إسلام جابر وعبد الشافي

شارك إمام عاشور الوافد الجديد على صفوف الزمالك في مران الفريق الأبيض لأول مرة والذي أقيم اليوم الاثنين استعدادا لملاقاة ديكيداها الصومالي.

ويواجه الزمالك ديكيداها الصومالي في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران مشاركة إسلام جابر وخضوعه لتدريبات تأهيلية وسوف ينتظم غدا الثلاثاء في المران الجماعي.

كما خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب طارق يحيى تدريبات تأهيلية لمحمد عبد الشافي لتجهيزه للفترة المقبلة.

وحرص يحيى على أن تكون الفقرة التأهيلية خفيفة في بداية المران والتي شهدت تسديدات للكرة وتمريرات قصيرة وقفز حواجز وإطالات.

وأدى محمود علاء مدافع الفريق تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب.

طالع أيضا

رحبوا معنا بأغلى مدافع في التاريخ

تعرف على عدد الجماهير في لقاء الأهلي الإفريقي

مدرب ألماني معروض على الزمالك

خطاب من رئيس الفيفا لـ الأهلي

موعد النظر في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا