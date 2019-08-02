رسميا - تركي آل الشيخ مالكا جديدا لنادي ألميريا الإسباني

الجمعة، 02 أغسطس 2019 - 14:36

كتب : إسلام أحمد

تركي آل الشيخ مالك ألميريا الجديد

صار تركي آل الشيخ مالكا جديدا لنادي ألميريا الإسباني بعدما تمت عملية البيع في حضور ألفونسو جارسيا رئيس النادي السابق طيلة 16 عاما.

ونشر النادي صورة عبر حسابه الرسمي لتركي آل الشيخ بقميص الفريق بعدما ترك منصبه نادي بيراميدز بعد بيع النادي للإماراتي سالم الشامسي.

ووفقا لتقرير "diario de almeria" فأن قيمة بيع النادي تُقدر بـ 20 مليون يورو حسب بعض المصادر لديهم.

سيحتفظ تركي آل الشيخ بمعظم بنية النادي التحتية، مما يوفر الشكوك حول مستقبل الموظفين والعاملين في النادي.

كما سيتبرع بمبلغ 200 ألف يورو لمؤسسة النادي.

وترك آل الشيخ منصبه في رئاسة الاتحاد العربي مؤخرا الشهر الماضي.

وسيتولي محمد العاصي منصب المدير العام للنادي الإسباني بعدما سبق له العمل رفقة آل الشيخ في بيراميدز.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية واحتل الموسم الماضي المركز العاشر.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.

كما تواجد الجزائري سفيان فيجولي في صفوفه سابقا على سبيل الإعارة عام 2011.

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