تقرير: يونايتد رفض بيع بوجبا في صفقة تبادلية مع ريال مدريد

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 17:04

كتب : FilGoal

بوجبا

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية يوم الاثنين إن نادي مانشستر يونايتد رفض عرض ريال مدريد بإبرام صفقة تبادلية يحصل بموجبها الأخير على خدمات اللاعب بول بوجبا.

وأشارت تايمز إلى أن الفريق الإسباني عرض على يونايتد مبلغا قدره 27.4 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى اللاعب الكولومبي جيمس رودريجيز مقابل انتداب بوجبا الفرنسي البالغ عمره 26 عاما.

ويرفض يونايتد بيع بوجبا بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني.

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ويحاول يونايتد إقناع اللاعب بالبقاء في صفوفه وهو ما كشفه المدرب أولي جونار سولشاير. (التفاصيل)

بينما يحاول ريال مدريد التعاقد مع اللاعب السابق ليوفنتوس مستغلا رغبته في الرحيل عن يونايتد.

وشارك بوجبا في 47 مباراة مع يونايتد في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وبوجبا هو أغلى لاعب في تاريخ يونايتد بعد انتقاله إلى الفريق في 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

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