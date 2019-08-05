إنفانتينو يرسل خطابا للأهلي لتهنئته على الفوز بالدوري

أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى النادي الأهلي لتهنئته على الفوز بلقب الدوري المصري لموسم 2018-2019. وذلك حسب بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي.

وقال إنفانتينو في خطابه حسبما جاء في الموقع الرسمي للأهلي:"سعدت بتتويج الأهلي بلقب الدوري ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع على التوالي".

وأضاف "هذا بلا شك نتيجة مجهود عمل شاق، وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الإنجاز العظيم، سأكون شاكرا بإيصال التهاني للاعبين والمدير الفني والإدارة والجهاز الفني والطبي بأكمله، وكذلك جماهير الفريق".

وتابع "وبالنيابة عن مجتمع لعبة كرة القدم، أنتهز هذه الفرصة لشكر النادي الأهلي واتحادكم على نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا كلنا جميعا، أتطلع لرؤيتكم قريبا".

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري لموسم 2018-2019 بعد الفوز ضد المقاولون العرب بنتيجة 3-1 ليكون اللقب رقم 41 في تاريخه.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بنتيجة 1-0 ضد الزمالك في القمة رقم 118.

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