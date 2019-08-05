عُرض اسم المدرب الألماني توماس دول في الساعات الأخيرة على الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن اسم دول معروض على الزمالك عن طريق أحد الوكلاء، كمرشح لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال.

ويدرس مسؤولو الزمالك في الوقت الحالي السيرة الذاتية لدول، وإذا كان مناسبا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقد يلتقي أمير مرتضى منصور المتواجد حاليا في أوروبا بالمدرب الألماني خلال الساعات المقبلة من اليوم الاثنين، من أجل مناقشته بشأن تدريب الفريق الأبيض.

ولا يتولى المدرب صاحب الـ53 عاما قيادة أي فريق في الوقت الحالي، بعدما أنهى الموسم مدربا لهانوفر وفشل في إنقاذه من الهبوط.

وقاد دول فريق هانوفر في 15 مباراة خلال الفترة من يناير الماضي حتى نهاية الموسم، فاز في 3 منهم وتعادل مرة وخسر 11 مباراة.

وسبق للمدرب الألماني قيادة الهلال السعودي في موسم 2011-2012 حيث تمت إقالته في يناير 2012 بعد الخسارة من أهلي جدة في الدوري.

وأبرز نجاحات دول كانت مع فريق فيرينكفاروس المجري الذي توج مع بالدوري موسم 2015-2016.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل خالد جلال وتعيين طارق يحيى بشكل مؤقت.

وفجر الصربي ميلوتين سريديويتفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مفاجأة عندما صرح لـFilGoal.com أنه ناديه الجنوب إفريقي رفض السماح له بالرحيل وتدريب الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

كما كشف وحيد خليلوزيتش مدرب نانت الفرنسي السابق والذي ارتبط اسمه بالزمالك لـFilGoal.com عن أن فكرة القدوم لمصر غير ممكنة الآن. ( اقرأ تصريحاته )

ونفى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي وجود أي مفاوضات مع الزمالك حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

وصرح إيميليانو دياز نجله ومساعد رامون دياز المدرب السابق لبيراميدز لـFilGoal.com عن أن الزمالك استطلع رأي والده بشأن قيادة السفينة البيضاء في الموسم المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

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