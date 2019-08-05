مدافع ليفربول: مستوانا في مباراة الدرع الخيرية يؤهلنا للمنافسة على الألقاب

الإثنين، 05 أغسطس 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول

يؤمن جو جوميز مدافع ليفربول أن المستوى الذي ظهر به فريقه في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي يوضح للجميع أن فريق الريدز سيكون منافسا على الألقاب في الموسم الجديد.

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، قبل أن يفتتح الريدز الدوري الإنجليزي يوم الجمعة ضد نورويتش سيتي. (طالع التفاصيل)

وقال جوميز لموقع ناديه: "لقد لعب سيتي بشكل أفضل في الشوط الأول، ولكننا كنا الطرف الأقوى في الشوط الثاني. لعبنا بشكل جيد وسنحت لنا العديد من الفرص، لذا من المحبط أننا لم نستطع الفوز في النهاية".

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وأضاف "لقد قام كايل ووكر بإنقاذ رائع في اللحظات الأخيرة، وانتهت المباراة بركلات الترجيح، وجميعنا يعرف أن الحظ يبتسم لفريق واحد فقط فيها. كنا نود الفوز بهذا اللقب، ولكن على الرغم من عدم استطاعتنا تحقيق الفوز أعتقد أننا ظهرنا بمستوى جيد يؤهلنا للمنافسة على الألقاب هذا الموسم".

وواصل "لقد طلب منا المدرب أن نستحوذ على الكرة لفترات طويلة والتقدم للأمام لأن هذين الأمرين هما ما يميزان مانشستر سيتي، ولذا أردنا أن نكون أفضل منهم. في النهاية هي مباراة بين 11 لاعبًا ومثلهم في الفريق الآخر. لقد تطلب الأمر بعض الوقت لكي تكون لنا أنيابًا هجومية حقيقية، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي كون المباراة تُلعب في بداية الموسم. لقد لعبنا مباراة جيدة وبكل تأكيد كان يمكننا الفوز بها".

بعد مبارة سيتي يتحول تركيز الريدز إلى مباراة افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي ضد نورويتش سيتي، والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادم على ملعب آنفيلد.

وبعد غيابه عن النصف الثاني من الموسم الماضي بداعي الإصابة، أعرب جوميز عن حماسه للمشاركة في المباريات الرسمية مع الريدز من جديد، وأضاف: "فقط أريد أن ألعب بحرية، وأتطلع بشدة إلى الموسم الجديد. أنا سعيد بعودتي للمشاركة في المباريات. هدفي هو التعامل مع كل مباراة على حدة وتقديم أفضل ما في وسعي من أجل مصلحة الفريق".

وأتم المدافع الشاب "نحن نتمتع بجودة عالية ولدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الممتازين. جميع اللاعبين متحمسون لبداية الموسم ونطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأكمل سيتي رباعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

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