حل أزمة انسحاب اتحاد الجزائر من دوري أبطال إفريقيا

أفاد نادي اتحاد الجزائر أن الأزمة التي كادت أن تجعله ينسحب من دوري أبطال إفريقيا تم حلها.

فريق اتحاد العاصمة الجزائري كان سينسحب من المنافسة بسبب تجميد الحساب البنكي للفريق وعدم القدرة على السفر إلى النيجر لمواجهة سونيداب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

وذكر النادي الجزائري في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "‎تتشرف إدارة إتحاد العاصمة بإعلان تكفل مجمع الحياة بتروليوم بتنقل بعثة فريق إتحاد العاصمة إلى النيجر".

الحياة بتروليوم هو المجمع الذي يريد الإستثمار في النادي وشراء أسهم شركة المالك السابق الذي تم سجنه بسبب عدة قضايا.

وأوضح النادي في بيانه "رغم أنه لم يتم التوقيع بعد على أي شيء غير أن الحياة بتروليوم وعن طريق مستشارها العام وهاب رحمانية تواصل مع إدارة الإتحاد لحل كل أمور السفر".

وأتم البيان "إدارة إتحاد العاصمة تشكر مجمع الحياة بتروليوم على هذه المبادرة التي تسمح لفريق الإتحاد تجنب الإنسحاب من منافسة رابطة أبطال إفريقيا".‎

طالع أيضا:

كاف يحدد موعد النظر في قضية الوداد والترجي ويرسل خطابا للاتحاد التونسي

إمام عاشور: مثلي الأعلى محمد إبراهيم.. وكنت أتمنى اللعب جواره في الزمالك

في الجول يكشف جديد مفاوضات الزمالك مع دياز.. عقبتان حتى الآن وترحيب مبدئي

حوار في الجول بالفيديو - مورينتس عن مواجهة الأهلي واحتفاله بالتسجيل أمام ريال مدريد

برنامج تاهيلي لناصر ماهر بسبب الإصابة.. وآخر خاص للثلاثي الدولي