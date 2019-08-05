في الجول يكشف.. المواد التي اتهم كاف الترجي بعدم احترامها في لائحته

كاف أرسل خطابا أعلم فيه الاتحاد التونسي لكرة القدم والترجي بأنه فتح ملفا وتحقيقا بشأن عدم احترام مقتضيات الفصول 82 و83 و151 من اللائحة التأديبية.

ما هي تلك المواد الثلاث التي اتهم فيها كاف الترجي بعدم احترامها؟ وما علاقتها بقضية النهائي؟

يوضح لكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي المواد الثلاث.

مادة 82

مبادئ السلوك

الاتحادات الوطنية، الأندية، المسؤولون والأعضاء بالإضافة للاعبين يجب أن يحترموا مبادئ الولاء، النزاهة، الروح الرياضية والأخلاقيات.

مادة 83

المسئولية

الاتحادات الوطنية، الأندية والمسؤولون عليهم مسئولية ضمان ألا تدخل المباراة في ظروف فقدان السمعة الجيدة بأي طريقة أيا كانت عبر سلوك اللاعبين، المسئولين، الأعضاء، المشجعين، المشاهدين (خاصة باستخدام أدوات خطيرة و/أو الليزر) أو أي شخص آخر يقوم بوظيفة خلال المباراة بناء على طلب الاتحاد أو النادي.

الاتحاد أو النادي المضيف مسئول عن النظام والأمن داخل وحول الملعب قبل، أثناء وبعد المباراة. يعتبر مسئولا عن الحوادث من أي نوع، ويمكن أن يصبح خاضعاً للقرارات التأديبية.

الاتحاد الضيف أو الفريق الضيف مسئول عن سلوك مجموعته الخاصة من المشجعين. المشاهدون الذين يشغلون القسم المخصص لجماهير الفريق الضيف أو الأقسام التي تم ترسيمها بالملعب يتم النظر لهم بوصفهم مشجعو الفريق الضيف، إلا إذا ثبت العكس.

مادة 151

السلامة في تنظيم المباريات

الاتحادات الوطنية المنظمة للمباريات يجب أن:

تقييم درجة الخطورة التي تشكلها المباريات وتخطر جهات كاف بها خاصة تلك عالية الخطورة.

تتوافق مع تطبيق قواعد السلامة (لوائح فيفا وكاف، القوانين الوطنية، الاتفاقيات الدولية) وتتخذ كل سبل الحيطة الأمنية التي تتطلبها الظروف قبل، أثناء وبعد المباراة.

ضمان سلامة لاعبي ومسئولي الفريق الضيف خلال إقامتهم.

إخطار السلطات المحلية والتعاون معها بنشاط وفعالية.

ضمان تطبيق القانون والنظام في الملاعب والمناطق المحيطة وتنظيم المباريات بصورة صحيحة.

ضمان عدم السماح بكل المواد الخطرة و/أو الليزر للملاعب أو في المناطق المحيطة بتطبيق تفتيش المشجعين.

الاتحادات الوطنية مسئولة عن سلوك مشجعيها (خاصة فيما يتعلق بإلقاء المقذوفات واقتحام أرض الملعب) وموظفيها المساعدين.

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