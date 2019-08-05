مدرب حراس الأهلي: نستعد بكل جدية لأطلع بره.. وهدفنا الفوز بدوري الأبطال

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي إن فريقه يستعد بكل قوة وجدية لمواجهة أطلع بره بطل جنوب السودان في دوري الأبطال، مشددا على أن الأهلي يحترم كافة منافسيه وأن هدفه واضح ألا وهو التتويج باللقب.

وصرح سليمان قائلا: "الأهلي يستعد بقوة لتحديات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة أطلع بره".

وأضاف "كعادة الأهلي دائما، فنحن نحترم كافة المنافسين والجهاز الفني يتعامل مع المباراة بشكل جاد ومن منظور مختلف عن بعض الآراء التي تشير إلى أن المنافس ليس من الأسماء المعروفة على الساحة الإفريقية".

وواصل "هدف الأهلي واضح ومحدد، المنافسة على اللقب، وهناك إصرار ورغبة للبناء على النجاح الذي حققه الفريق بعد الفوز بلقب الدوري، وذلك لمواصلة مسيرة الانتصارات في المرحلة المقبلة".

وأكمل "الفوز بالدوري منح الفريق الثقة المطلوبة، ويجب استغلالها والبناء عليها للفوز في المواجهات المقبلة وتجاوز جميع التحديات التي تواجه الفريق سواء محليا أو إفريقيا".

وأتم "إقامة لقاء الذهاب ضد أطلع بره في مصر نقطة إيجابية ستوفر على الأهلي مشقة السفر وإرهاق اللاعبين، والجهاز الفني يتعامل مع المباراة بكل جدية من خلال الاستعدادات والتدريبات اليومية على ملعب التتش".

الأهلي يواجه أطلع بره على استاد برج العرب في الإسكندرية يوم الأحد ضمن ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري الأبطال.

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