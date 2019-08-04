تحدث إمام عاشور الوافد الجديد في صفوف الزمالك عقب انضمامه بشكل رسمي للقلعة البيضاء، مشيرا إلى "أحمد الله على تحقيق حلمي".

إمام عاشور وقع على عقود انضمامه لـ الزمالك لمدة 5 سنوات قادما من غزل المحلة. (طالع التفاصيل)

وقال إمام عاشور: "أحمد الله على الانضمام لـ الزمالك. أي لاعب يتمنى أن يتواجد في الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الزمالك فريق عريق وسعيد للغاية بالانضمام أخيرا للفريق".

وكشف "الفترة الماضية كانت الأصعب علي بسبب تأخر المفاوضات بين الزمالك والمحلة".

وأشار "طلبات غزل المحلة في البداية عطلت الصفقة، وقدم الزمالك صفقاته الجديدة وهذا الأمر أثر على نفسيتي وكنت حزينا للغاية واعتقدت بأن الحلم أصبح سرابا ولن أنضم لـ الزمالك".

واستمر "عائلتي عاشت أجواء حزينة للغاية، وبمجرد عودة الزمالك في مفاوضات معي من جديد أصبحت أسعد شخص في العالم".

ووعد إمام عاشور جماهير الزمالك بـ"هدفنا هو إسعادكم وتقديم كل ما يليق بـ الزمالك".

وتابع "سأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الزمالك ولست خائفا من كثرة المنافسين، ففي النهاية هذا لمصلحة الفريق".

وأتم "كل الشكر لمسؤولي حرس الحدود وغزل المحلة في النهاية على الوقوف بجانبي ومساندتي وإتمام الصفقة في النهاية. أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير".

صفقة إمام عاشور هي الصفقة الـ 11 لـ الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. (تعرف على كل صفقات الدوري)

إمام عاشور صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وانضم إمام عاشور إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من عزل المحلة.

وشارك إمام عاشور في 32 مباراة مع الحدود الموسم الماضي في الدوري المصري ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

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