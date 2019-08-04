دي يونج عن فوزه بجائزة رجل مباراة أرسنال: لا أستحقها.. لم ألعب جيدا
الأحد، 04 أغسطس 2019 - 23:32
كتب : FilGoal
تعجّب فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، من فوزه بجائزة رجل مباراة كأس جوان جامبر أمام أرسنال.
فرينكي دي يونج
النادي : برشلونة
برشلونة ظفر بالكأس الودية السنوية في اللحظات الأخيرة بفوزه 2-1 على أرسنال.
وصرّح دي يونج بعد خوضه أول مباراة على كامب نو مع برشلونة: "لم أتوقع الفوز بهذه الجائزة؛ لأني لا أستحقها".
وأضاف: "أرى أنني لم ألعب جيدا، وأنني قادر على الظهور بشكل أفضل، لم ألعب أفضل مبارياتي".
وواصل: "يمكننا الظهور بشكل أفضل من ذلك، خصوصا في الحيازة على الكرة".
وأكمل: "فلسفة أياكس وبرشلونة متشابهة، تعتمد على الرغبة دائما في الاستحواذ على الكرة، ولكن يجدر بنا التحسن".
وأتم مشيدا بجماهير ناديه: "فوجئت بجماهير كامب نو، صحيح شاهدتهم يوم تقديمي، لكن الحضور اليوم كان مثيرا للإعجاب".
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