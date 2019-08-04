دي يونج عن فوزه بجائزة رجل مباراة أرسنال: لا أستحقها.. لم ألعب جيدا

تعجّب فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، من فوزه بجائزة رجل مباراة كأس جوان جامبر أمام أرسنال.

برشلونة ظفر بالكأس الودية السنوية في اللحظات الأخيرة بفوزه 2-1 على أرسنال.

وصرّح دي يونج بعد خوضه أول مباراة على كامب نو مع برشلونة: "لم أتوقع الفوز بهذه الجائزة؛ لأني لا أستحقها".

وأضاف: "أرى أنني لم ألعب جيدا، وأنني قادر على الظهور بشكل أفضل، لم ألعب أفضل مبارياتي".

وواصل: "يمكننا الظهور بشكل أفضل من ذلك، خصوصا في الحيازة على الكرة".

وأكمل: "فلسفة أياكس وبرشلونة متشابهة، تعتمد على الرغبة دائما في الاستحواذ على الكرة، ولكن يجدر بنا التحسن".

وأتم مشيدا بجماهير ناديه: "فوجئت بجماهير كامب نو، صحيح شاهدتهم يوم تقديمي، لكن الحضور اليوم كان مثيرا للإعجاب".

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