ووكر عن إنقاذه الخرافي أمام صلاح: أنا مدافع وتلك هي مهمتي

تحدث كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي عن إنقاذه الخرافي لفرصة لا تُصدق من محمد صلاح مشيرا إلى "تلك هي مهمتي".

مانشستر سيتي حصد لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح كاد يكتب هزيمة سيتي في اللحظات الأخيرة قبل أن يتعملق ووكر ويبعد تسديدة محترفنا المصري من عند خط المرمى.

وقال ووكر: "أنا مدافع ومهمتي إيقاف الأهداف. سعيد للغاية بمساعدتي لفريقي في هذا الوقت الحاسم".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "نجحنا في تحقيق أول بطولة ممكنة لنا هذا الموسم، ومن الجيد أن نبدأ بهذا الشكل".

وتابع "نتمنى أن نُكرر ما فعلناه الموسم الماضي ونحصد العديد من الألقاب".

وأكمل حديثه قائلا: "هناك العديد من الفرص الجيدة في الدوري، ولكنني آمل بأن نكون على منصة التتويج في النهاية".

وأكمل سيتي باعيته المحلية التاريخية، إذ فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، وأتبعه بالسوبر في الموسم الجديد.

فيما تواصل صيام يورجن كلوب عن التتويجات المحلية في إنجلترا، ليظل تتويجه الوحيد مع الريدز هو لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

لقب السوبر هو السادس في تاريخي سيتي والثاني على التوالي، بينما يغيب ليفربول عن رفع كأس السوبر منذ 2006.

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