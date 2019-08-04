أبو تريكة: صلاح ظهر بمستوى فني وبدني رائع ضد سيتي.. ويعيبه فقط التسرع

أشاد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابقة بمواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول وبمستواه أمام مانشستر سيتي رغم الخسارة.

وخسر ليفربول أول مباراة في الموسم الجديد أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

وقال أبو تريكة في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "صلاح قدم مستوى رائع في المباراة وخلق لنفسه الكثير من الفرص وهدد مرمى مانشستر سيتي أكثر من مرة".

وأوضح "واستطاع أيضا التغلب على بعض الأزمات التي مر بها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، بل وظهر بمستوى فني وبدني رائع رغم إنه انضم لمعسكر ليفربول متأخرا".

واستمر في حديثه "صلاح لاعب كبير وهو هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين وانضم للعام الثاني على التوالي لأفضل 10 لاعبين في العالم".

ووجه له نصيحة قائلا "يعيبه فقط في المباراة التسرع في الهجمات أمام المرمى والأنانية في بعض الفرص التي أتيحت له".

وأكمل "لكن في المجمل صلاح قدم أداء جيد ويحتاج فقط لبعض الحظ والتوفيق ليسجل الأهداف".

وأتم تصريحاته "ليفربول أيضا قدم أداء جيد في الشوط الثاني وسيطر على مجريات اللعب وكانت له أكثر من فرصة للتسجيل".

ويفتتح ليفربول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2019/2020 بمواجهة نورويتش سيتي مساء يوم الجمعة المقبل.









































































































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