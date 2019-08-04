خبر في الجول - الاتفاق المادي تم بين الزمالك والمحلة.. إمام عاشور يوقع خلال ساعات

الأحد، 04 أغسطس 2019 - 14:10

كتب : أحمد شوقي

إمام عاشور - باسم علي - حرس الحدود - الأهلي - هدف ملغي

أتم الزمالك اتفاقه مع غزل المحلة على الأمور المالية من أجل حسم صفقة إمام عاشور المعار إلى حرس الحدود، على أن يكون التوقيع الرسمي خلال ساعات.

وعلم FilGoal.com أنه تم حسم الأمور المالية بعد خلاف بين الزمالك وغزل المحلة، لكن تم الاتفاق في النهاية على حل يرضي الطرفين.

وكان غزل المحلة قد طلب 15 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن اللاعب لمصلحة الزمالك، بينما أراد الأبيض دفع 10 ملايين فقط.

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ونجح مسؤولو الزمالك في التوصل لاتفاق مع نادي غزل المحلة، ومن المقرر أن يوقع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة لينضم رسميا إلى تدريبات الفريق.

إمام عاشور صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وانضم إمام عاشور إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من عزل المحلة.

وشارك إمام عاشور في 32 مباراة مع الحدود الموسم الماضي في الدوري المصري ونجح في تسجيل 4 أهداف والصناعة مرة.

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الزمالك غزل المحلة إمام عاشور

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