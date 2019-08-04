صحيفة المنتخب: المغرب يعطي خليلوزيتش أعلى راتب في إفريقيا

ذكرت صحيفة "المنتخب" أن وحيد خليلوزيتش سيتقاضى راتبا كبيرا عند توليه تدريب منتخب المغرب سيكون الأعلى في قارة إفريقيا.

الصحيفة المغربية ذكرت أن راتب خليلوزيتش سيتجاوز المدرب السابق هيرفي رينار، إذ من المنتظر أن يتقاضى 150 ألف دولار.

ليصير ثاني أعلى راتب في تاريخ منتخب المغرب بعد إيريك جيريتس الذي درّب أسود الأطلس ما بين 2010 و2012.

وأشارت الصحيفة إلى تواصل اجتماعات الاتحاد المغربي مع خليلوزيتش الذي استقر عليه فوزي لقجع رئيس الاتحاد، مفضلا إياه على الفرنسي الآخر لوران بلان.

ويرى لقجع أن خبرة خليلوزيتش وتجربته في القارة الإفريقية مع الجزائر وكوت ديفوار، تعطيه الأفضلية على بلان الذي لم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن باريس سان جيرمان عام 2016.

وكان خليلوزيتش قد انفصل عن نادي نانت قبل أيام لخلاف في وجهات النظر، ونفى في الوقت نفسه لـ FilGoal.com إمكانية تدريبه للزمالك في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

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