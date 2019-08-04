الإعلان الرسمي الأول من الأهلي عن قائمته الإفريقية.. تعرف على المستبعدين

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي لأول مرة بشكل رسمي الأسماء التي تم قيدها في قائمة الفريق الإفريقية.

الأهلي يستعد لانطلاق بداية مشواره الإفريقي بمواجهة أخرج بره من جنوب السودان يوم الأحد المقبل في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف عبد الحفيظ في حديثه مع قناة الأهلي عن قيد 26 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية، على أن يتبقى 4 أماكن لقيد لاعبين جدد في القائمة الثانية.

وخرج من قائمة الأهلي الإفريقية كل من هشام محمد وأحمد حمودي وإسلام محارب وناصر ماهر ومحمد شريف وأحمد علاء وباسم علي ومؤمن زكريا وأحمد حمدي وحسين السيد وعمار حمدي، إلى جانب الثلاثي المصاب محمد محمود وسعد سمير وكريم وليد "نيدفيد".

وشهدت القائمة تواجد كل صفقات الأهلي التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن. تواجد محمود متولي ومحمد مجدي "أفشة" وأليو ديانج ورمضان صبحي.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل، حسبما أعلنها عبد الحفيظ:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – شريف إكرامي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمود وحيد – علي معلول – محمود متولي.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – حسام عاشور – صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – أحمد الشيخ – رمضان صبحي – جونيور أجايي.

الهجوم: وليد أزارو – مروان محسن – صلاح محسن.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بقائمة الأهلي الإفريقية. (طالع التفاصيل)

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