مؤمن زكريا: عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك إلا المشاهدة.. طريقة المعاملة فن

شدد مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي على أنه دائما ما يُعطي "المكان الذي ينتمي له" كل ما لديه ولكن في بعض الوقت لا يكون هناك ما يملكه سوى المشاهدة.

وكتب مؤمن زكريا على حسابه الشخصي الرسمي على (تويتر)، تغريدة ينقلها FilGoal.com نصا كما جاءت..

" الدنيا رايحة وجايه. هنشوف الدنيا هتودينا على فين"

"دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة"

"مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع"

"طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال"

الدنيا رايحة وجايه. هنشوف الدنيا هتودينا على فين دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) August 3, 2019

وخرج مؤمن زكريا معارا في يناير الماضي من الأهلي لصفوف أحد السعودي قبل أن يفسخ عقده بعدها بعدة أسابيع.

ويتدرب مؤمن زكريا بشكل طبيعي مع الأهلي في الفترة الحالية استعدادا للموسم الجديد.

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