يقترب حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي من قيادة منتخب مصر، بعدما بات يتمتع بدعم داخل اتحاد الكرة لقيادة الفراعنة.

وعلم FilGoal.com أن حسام البدري يقترب بشدة من تولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر، حيث أصبح الاسم الأوفر حظا لقيادة الفراعنة من بين الـ5 المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تواجد البدري ضمن 5 مرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري، مع حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للفراعنة، وحسام حسن مدرب سموحة الحالي، وأحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة الحالي، وإيهاب جلال مدرب المصري الحالي.

كان البدري اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته لإدارة نادي بيراميدز موجها خالص شكره للجميع على الفترة التي قضاها داخل النادي. (طالع التفاصيل)

وأرجع البدري قراره إلى رغبته في العودة للتدريب، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري في أخر مهامه التدريبية.

ولايزال الاسم المرشح لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد لمنتخب مصر محل دراسة، حيث لم يتم الاستقرار على صاحبه ويعد حمادة صدقي المدير الفني السابق للجونة أبرز المرشحين.

فيما يعد محمد شوقي أقرب لتولي منصب المدرب المساعد في جهاز الفراعنة، بعدما اكتسب خبرة من العمل مع منتخب مصر الأوليمبي.

وبات منصب مدرب الحراس محسوما لصالح عصام الحضري، وهو الاسم الذي تم الاستقرار عليه بالفعل حتى في حال اختيار مدير فني آخر.

أما بخصوص منصب مدير المنتخب، فأحمد حسن ومحمد فضل هما الأبرز في الصورة حتى الآن لتولي المسؤولية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد إعلان أسماء اللجنة الخماسية التي ستتولى إدارة شؤون اتحاد الكرة هذا الأسبوع.

حيث تم الاستقرار على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المجلس لمدة عام وحتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس المستقيل.

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