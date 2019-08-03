مدرب الزمالك – رامون دياز.. ملك المليونيرات الأكثر فوزا.. ولماذا يصطحب 7 مساعدين معه

"نريد تكوين فريق يكافح من أجل الفوز بالألقاب.. ويلعب كرة قدم جيدة"

"في الوقت الحالي كرة القدم ترتبط بالنتائج.. النتائج فقط تحدد نجاح أو فشل اللاعبين والمدربين والمسؤولين"

هذا هو رأي وتفكير المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في العمل التدريبي في كرة القدم.

ويقدم لكم FilGoal.com السيرة الذاتية للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المرشح لقيادة الزمالك.

وكشف نجله ومساعده إيميليانو دياز لـFilGoal.com عن أن الزمالك استطلع رأي رامون بشأن قيادة السفينة البيضاء في الموسم المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 59 عاما له الكثير من الإنجازات التدريبية، ولكن قبلها كلاعب هناك قصة مثيرة لاتزال مرتبطة به حتى اليوم.

الشجار مع مارادونا

ومثلما هو كمدرب، دياز كلاعب كان رمزا محترما في الأرجنتين. اللاعب الوفي لريفر بليت بدأ مشواره مع الفريق عام 1978، في الوقت الذي بزغ فيه أعظم الأرجنتينيين حينها دييجو أرماندو مارادونا ليتزاملا في منتخب الأرجنتين للشباب المتوج بكأس العالم للشباب عام 1979 وينهيها دياز هدافا لها.

دياز كان ضمن الجيل الذي سافر إلى إسبانيا آملا في العودة بكأس العالم، إلا أن آمالهم ارتطمت بالسامبا البرازيلية ليخرجوا من البطولة بعد الخسارة 3-1، وكان دياز صاحب الهدف الوحيد.

المنطق كان يقول إن المهاجم قصير القامة سيستمر مع التانجو ويحصل معهم على لقب كأس العالم 1986، إلا أن ذلك لم يحدث.

القصة الشائعة تقول إن شجارا دب بين مارادونا ودياز تسبب في استبعاد الأخير من المنتخب في كأسي العالم 1986 و1990 رغم تألقه في أوروبا حينها، لكن هذا الأمر نفاه مارادونا في مذكراته لكن تظل تلك القصة راسخة في العقل الشعبي الأرجنتيني.

مع الأندية، لعب دياز لنابولي وأفيلينو وفيورنتينا وإنتر ميلان في إيطاليا بعد خروجه من ريفر بليت عام 1981، ثم رحل لموناكو في فرنسا ثم عاد للريفر في 1991 قبل أن ينتقل بعدها بعامين إلى اليابان ويعتزل في يوكوهاما مارينوز عام 1995.

في المجمل، لعب دياز 499 لقاء مع الأندية سجل فيهم 215 هدف وحصد الدوري الأرجنتيني 5 مرات مع ريفر بليت والإيطالي مرة مع إنتر وكأس فرنسا مع موناكو.

ملك المليونيرات

المدرب الشهير بـ"الأكثر فوزا" بدأ طريق التدريب مع اعتزاله مع فريق طفولته ريفر بليت، ويا لها من رحلة مع الفريق الملقب بـ"المليونيرات".

بين عامي 1996 و2002، حفر دياز اسمه كأنجح مدرب في تاريخ ريفر بليت بالحصول على الدوري 5 مرات في تلك الفترة، أضاف لهم لقب كوبا ليبرتادوريس ولقب سوبركوبا سود أمريكانا أو سوبر قارة أمريكا اللاتينية.

دياز عاد مرة أخرى لريفر بليت ملكا متوجا وحصد لقب الدوري عام 2014، وبين المرتين رحلة طويلة.

في عام 2004، رحل دياز إلى إنجلترا ولكن إلى الدرجة الرابعة في خطوة مفاجئة قال عنها: "أحب الكرة الإنجليزية وأردت أن أجمع خبرة مباشرة عنه، وأردت أن أبدأ من مستوى متواضع لأن هذا الأمر يختلف تماما عن الإدارة في المستويات العليا".

لم ينجح دياز في إنجلترا ورحل في 2005 قبل أن يعود للتدريب في الأرجنتين عام 2007 إلى سان لورنزو ويقودهم لدوري غائب منذ 6 أعوام.

ومن سان لورينزو لأمريكا المكسيكي حيث لم يحقق أي نجاحات أيضا، ومنه إلى إنديبيندينتي حيث لم ينجح أيضا قبل عودته إلى ريفر بليت المتوجة بلقب دوري أخير في مسيرته.

في 2014، توجه دياز للباراجواي وقاد منتخبها للحصول على المركز الرابع في كوبا أمريكا 2015 وثائرا في الطريق من البرازيل التي أنهت حلمه في 1982 بإنهاء حلم السامبا في كوبا أمريكا من دور الثمانية.

ولكن في كوبا أمريكا المئوية خرجت باراجواي من الدور الأول ومعها خرج دياز من منصبه، وفي تلك الفترة ترشح دياز لخلافة تاتا مارتينو في قيادة التانجو إلا أن المهمة آلت في النهاية إلى إدجاردو باوزا.

ليرحل دياز إلى الوطن العربي من بوابة الهلال السعودي.

وقدم الهلال السعودي مستويات مبهرة مع دياز في الفترة من 2016 وإلى 2018.

وقاد الموج الأزرق للفوز بالدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، وأيضا التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا قبل الخسارة أمام أوروا ريدز الياباني.

إجمالا لعب دياز مع الهلال 65 مباراة في مختلف البطولات حقق خلالهم الفوز 42 مرة و17 تعادل و6 هزائم.

بعد الرحيل عن الهلال، بدأ دياز الموسم الماضي مدربا لاتحاد جدة بعدما كان مرشحا لقيادة الأهلي.

لكن تجربة دياز مع اتحاد جدة لم تكن بنفس روعة تجربته مع الهلال، حيث رحل مبكرا جدا بعد 4 مباريات مع الفريق. مبارتان في الدوري ومباراة السوبر ومباراة في البطولة العربية.

خسر ثلاث مباريات وتعادل مرة، لتقرر إدارة اتحاد جدة إقالة دياز من منصبه.

وفي فبراير الماضي، بدأ دياز رحلة جديدة في مصر من خلال بوابة بيراميدز.

ولعب بيراميدز تحت قيادته 12 مباراة فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة مسجلا 21 هدفا ومستقبلا 8 أهداف، وأنهى الدوري في المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

وقال دياز عن عمله مع بيراميدز: "أود أن أشكر جهازي الفني على الجهد المبذول، وخاصة اللاعبين الذين بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق أهدافنا ومنها الفوز على الأهلي والزمالك".

وأكمل "أنا سعيد لأننا استمتعت بثقافة هذا البلد العظيم. سلامي للجميع".

الأكثر فوزا

"الأكثر فوزا.. قصص وحقائق عن رامون دياز" كتاب أرجنتيني عن رامون دياز، ويتحدث مؤلفه جيراردو سوبيرو لـFilGoal.com عن الكتاب وسيرة المدرب الأرجنتيني.

ويقول المؤلف: "بالنسبة لي هو المدرب الأعظم في الأرجنتين، الأرجنتينيون يحبون رامون دياز، وإيميليانو ابنه أيضا مدرب رائع وإنسان جيد، نحن على تواصل دائما"

وواصل "رامون أكثر مدرب فاز بالبطولات مع فريق ريفر بليت الأكبر في الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، كان لاعبا في صفوف ريفر بليت وتوج معه بالعديد من البطولات ثم أصبح مدربا وقاد الفريق لمنصات التتويج. هو شخص يحب الفوز".

وأكمل "مشجعو ريفر بليت يحبونه وينظرون له على أنه بطل للنادي لأنه فاز بالعديد من البطولات وقدم لاعبين جيدين ومواهب رائعة والعديد من اللاعبين تطوروا على يديه".

وأتم "رامون مدرب يحب التحديات والنجاح. ويجد مساعدة رائعة من ابنه. هو يستشيره في الأمور الخططية وفي تحليل أداء المنافسين".

اهتمام بالمساعدين

"بصرف النظر عن اللاعبين أود تهنئة أعضاء الطاقم التدريبي الخاص بي.. إنهم محترفون ويفهمون ويحترمون قراراتي".

كان هذا تعليق رامون دياز على الطاقم الفني المساعد له بعد إحدى المباريات.

يهتم دياز بشكل كبير بالجهاز الفني المعاون له بداية من المدرب المساعد رقم 1 ورقم 2، ثم محلل الفيديو ومدرب اللياقة البدنية الأول والثاني، ثم الطبيب وباقي الطاقم الطبي والمدرب التحفيزي وأخيرا المستطلع.

وفيما يلي الدور الذي يؤديه كل فرد في الجهاز الفني لـ"رامون دياز" بحسب الموقع الخاص به.

المدرب المساعد رقم 1

يلعب المدرب المساعد رقم 1 أو المدرب العام دورا رئيسيا في الفريق الذي يدربه رامون دياز، لأنه يعتمد بشكل كبير على تدريب اللاعبين وعلاقتهم اليومية معا، وهو الرابط الأساسي بين اللاعب والمدير الفني وهو الذي يدرك كل ما يخص اللاعبين من مميزات أو حتى أزمات سواء فنية أو تكتيكية داخل وخارج الملعب.

المدرب المساعد رقم 2

وهو المسؤول عن مساعدة المدرب العام، ويتحمل الجزء الأكبر من القضايا التي لا تتعلق بكرة القدم مع اللاعبين، ويحافظ بشكل مستمر على الحوار الدائم بين المدرب العام وباقي أعضاء الجهاز الفني ومسؤولي الفريق.

مدرب اللياقة البدنية رقم 1

مدرب اللياقة الأول في الجهاز الفني لرامون دياز هو المسؤول عن إعداد اللاعبين لبدء الموسم بأفضل شكل جسدي والحفاظ عليه في جميع المسابقات المختلفة، مما يقلل من الإرهاق المعتاد بسبب المنافسة القوية والأداء العالي.

مدرب اللياقة البدنية رقم 2

يساعد المدرب رقم 2 للياقة البدنية المدرب رقم 1 في جهاز رامون دياز الفني ويكون دوره عبارة عن متابعة الحالة البدنية لكل لاعب، وهذا يتيح لمدرب اللياقة إعداد التدريبات لكل اللاعبين ومعالجة مواقفهم الفردية بشكل منفصل.

المدرب التحفيزي

يعتقد دياز أن الفريق مثل الجسد يعمل كوحدة، ولذلك فإن المدرب التحفيزي في جهازه الفني يضع كرة القدم النفسية على مستوى هام للغاية، وهذا هو السبب في أن فريقه يضم مجموعة من المتخصصين الذين يحللون رغبات واحتياجات وإنجازات وإحباطات كل لاعب.

وأيضا من أدواره خلق دافع مستمر لكل لاعب وكذلك العمل بقوة مع اللاعبين البدلاء والشباب لخلق دوافع لهم لإستثارة حماسهم، وكل هذا لأن دياز يعتقد أن اللاعب البديل لا يقل أهمية عن الأساسي ولذلك فهو يحتاج لأن يكون كل لاعب في الفريق في قمة مستواه عندما يحتاجه في الملعب.

المستطلع

كرة القدم في الوقت الحالي تحتاج إلى استكشاف مصدر الدخل الرئيسي لكل نادي، وهذا هو السبب أن رامون دياز لديه مستطلع وكشاف للمواهب في فريقه.

ويقوم المستطلع بتحليل أداء اللاعبين الشباب في الفرق الأخرى ويحاول ضمهم لفريق دياز من أجل تحقيق المكاسب المادية والفنية.

يعتقد دياز وينصب كل تركيزه على الجانب البدني للاعبي فريقه وإعدادهم بدنيا على أعلى مستوى، وأيضا الإعداد العقلي الذي يمكنه تطوير مهاراته الفردية والجماعية في كرة القدم بشكل كامل.

"اللاعبون مسؤولون عن نجاح أي فريق".. (رامون دياز)

ويقول عنه إميليانو دياز نجله والمدرب المساعد له "قد تحب أبي أو لا.. لكنه المدرب الأكثر نجاحا في التاريخ".

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