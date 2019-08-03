عمر صلاح: لم أتخيل الرحيل عن الزمالك.. وأعتذر عن خطئي ضد الجونة

قال عمر صلاح حارس المرمى المنضم حديثا إلى فريق سموحة إنه لم يتوقع رحيله عن نادي الزمالك، مشيرا إلى تركيزه على الاستعداد للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.

وصرح عمر عبر قناة تايم سبورتس يوم السبت "لم أتخيل الرحيل عن الزمالك، أعتذر عن خطئي أمام الجونة، هذا أمر وارد حدوثه".

واستمر اللاعب البالغ عمره 21 عاما "انتقالي لسموحة يمنحني فرصة المشاركة بشكل أكبر في المباريات وهذا مهم من أجل وجودي مع المنتخب الأولمبي".

وأخطأ عمر أمام الجونة ليستقبل الزمالك هدفا وتنتهي المباراة بنتيجة 2-2 ليهدر الأخير نقطتين في سباق الدوري المصري الممتاز الذي فاز به الأهلي.

وبعد المباراة جلس عمر احتياطيا لعماد السيد الذي شارك أمام الإسماعيلي والأهلي.

ورحل عمر عن الزمالك، الذي انتدب 3 حراس مرمى في سوق الانتقالات الحالية، لينضم إلى الفريق السكندري سموحة.

ويستعد عمر للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في كأس إفريقيا في نوفمبر وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد 2020 وتستضيفها مصر.

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