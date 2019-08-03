حارس مرمى الترجي: الميداليات الذهبية في منازلنا ولن نعيدها.. نحن أبطال إفريقيا

أبدى رامي الجريدي حارس مرمى الترجي التونسي، ثقة كبيرة بشأن الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا.

الأزمة لا تزال مشتعلة بشأن هوية بطل إفريقيا 2019، بعد أن رفضت المحكمة الرياضية الدولية إعادة مباراة الإياب التي لم تكتمل.

وصرّح الجريدي تعليقا على انتظار القرار النهائي: "كلما انتظرنا أكثر، كلما كان طعم التتويج أفضل".

وأضاف في حديثه لإذاعة "موزاييك" التونسية: "مهما يحدث، فالميدالية ستظل في الدار، لن نعيدها، أنا متأكد من ذلك وكل اللاعبين وجماهير الترجي".

وأكمل الجريدي الذي كان الحارس الأساسي في المباراة الجدلية: "نحن الأبطال، المحكمة الرياضية حسمت موقفها، ونحن في انتظار قرار الاتحاد الإفريقي".

وأتم: "قد يتم إقرار عقوبات، ولكن لا أتوقع سحب اللقب من الترجي".

وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية بيانا أعلنت فيه تقدم الوداد يوم 14 يونيو الماضي بطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة مباراة الإياب على أرض محايدة.

ثم تقدم الترجي بطعن ضد نفس القرار يوم 17 يونيو.

ويطالب الوداد في طعنه بإلغاء قرار الكاف بإعادة المباراة، وإعلانه بطلا لدوري الأبطال وحصوله على الجوائز المقررة.

كما طلب الترجي في طعنه باعتبار قرار الكاف باطلا، وإعلانه فائزا بالبطولة مع احتفاظه بالجوائز والميداليات الذهبية التي حصل عليها.

ماذا حدث؟

توج الترجي التونسي بطلا من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعدما بدا أنه انسحاب للوداد بسبب أزمة تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي.(طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد وقرر إعادة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

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