اتحاد الكرة يعلن: الأهلي يواجه بيراميدز خلال أسبوعين.. ولا قرعة موجهة للدوري والكأس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018-2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة وكذلك مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد خلال مؤتمر صحفي:"الأندية المشاركة في بطولة إفريقية أو عربية رفضت جميعا إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين. فمثلا لو خاض فريق مباراتين إفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة. لكن لو الفارق بين مباراتي إفريقيا أسبوعين سيلعب الفريق المعني مباراتين في الدوري".

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا بينما يلعب بيراميدز والمصري في الكونفدرالية ويمثل مصر في البطولة العربية ناديا الإسماعيلي والاتحاد.

وأوضح عامر مواعيد المباريات المتبقية من كأس مصر بالقول:"الأهلي سيواجه بيراميدز على ملعب برج العرب في الدور ثمن النهائي في يوم بين مواجهتيه ضد اطلع برة في دوري أبطال إفريقيا (خلال أسبوعين تقريبا). نخوض بعد ذلك مباريات الدور ربع النهائي في 28 أغسطس ثم نصف النهائي في 1 سبتمبر وتتبقى بعد ذلك المباراة النهائية".

ويواجه الأهلي فريق اطلع برة في 11 أغسطس وبعد أسبوعين يلعب الإياب.

والفائز من الأهلي وبيراميدز يواجه حرس الحدود في الدور ربع النهائي الذي يواجه فيه أيضا الزمالك فريق مصر للمقاصة.

وفي نصف النهائي يلعب الاتحاد ضد الزمالك أو مصر للمقاصة، بينما يواجه بتروجيت فريق الحدود أو الأهلي أو بيراميدز.

وعلى عكس المواسم السابقة، قد يلتقي الأهلي والزمالك في جولة مبكرة من الدوري أو دور مبكر في كأس مصر. يوضح عامر "القرعة ستكون مفتوحة في البطولتين. بالنسبة للكأس، في دور الـ32 أندية الدوري الممتاز ستواجه نظيرتها من الدرجات الأخرى، بينما في دور الـ16 ستكون القرعة مفتوحة دون توجيه".

وكشف عامر أن الموسم الجديد من الدوري يبدأ في 19 سبتمبر وتقام مباراة السوبر (التي يتواجه فيها بطل الدوري وبطل الكأس لموسم 2017-2018) في 18 سبتمبر ولم يتحدد بعد ملعبها.

ومباراة السوبر ستكون بين الأهلي والزمالك، بطلا الدوري وكأس مصر لموسم 2017-2018 على الترتيب.

وقال اتحاد الكرة في وقت سابق إن مباراة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس لموسم 2018-2019 ستكون في يناير 2020.

واختتم عامر المؤتمر بالقول:"حضور الجمهور في الدوري سيكون بنسبة تُحدد وفقا لسعة كل ملعب وسيتم العمل بنظام مشابه لنظام تذكرتي الذي تم استخدامه في كأس إفريقيا 2019. أما تقنية الفيديو فيصعب تطبيقها في الدوري نظرا لتكلفتها العالية".

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