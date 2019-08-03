بالفيديو – تريزيجيه يصنع لأول مرة في انتصار ودي لـ أستون فيلا

قدّم محمود حسن "تريزيجيه" تمريرته الحاسمة الأولى بقميص أستون فيلا، خلال الانتصار الودي لفريقه على لايبزج الألماني.

تريزيجيه دخل بديلا في الدقيقة 76، واحتاج إلى 14 دقيقة فقط على أرض الملعب ليصنع هدف فريقه الثالث ضمن الفوز 3-1.

المباراة شهدت بقاء المصري الآخر، أحمد المحمدي قائد الفراعنة، على مقاعد البدلاء، في الظهور الودي الأخير لـ أستون فيلا قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا تقدّم في الدقيقة 16 من ركلة حرة مباشرة نفذها كونور هوريهان.

لكن الدنماركي يوسف بولسن لاعب لايبزج عادل النتيجة للفريق الألماني في الدقيقة 28.

قبل أن يعود هوريهان بالتخصص ويسجل التقدُم للفيلانز من ركلة حرة مباشرة تلقى فيها مساعدة الحائط البشري هذه المرة، بالدقيقة 82.

تريزيجيه كان متواجدا بالفعل على أرض الملعب منذ تعويضه أنور الغازي الذي تعرض لتدخُل عنيف وغادر الملعب.

النجم المصري أخرج تمريرة قطرية أمامية في اتجاه جون ماكجين الذي أنهى الهجمة بالشكل الأمثل مسجلا هدف أستون فيلا الثالث في الدقيقة 89.

هذا الظهور الودي هو الثاني لـ تريزيجيه بقميص أستون فيلا منذ الانتقال إليه قادما من قاسم باشا.

أستون فيلا يستهل مشواره في دوري 2019\2020 بعد عودته إلى الدرجة الممتازة، بمواجهة توتنام هوتسبير يوم السبت المقبل في العاصمة لندن.

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