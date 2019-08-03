مارادونا: رأيت نفسي في ميسي "المتمرد" خلال كوبا أمريكا

رغم خروج الأرجنتين من الدور نصف النهائي، ورغم أن أسطورة الأرجنتين يحمّل مواطنه في أوقات كثيرة فشل الفريق في الفوز بالألقاب، إلا أن هذه المرة أشاد به، ليس بسبب إنجاز في الميدان، لكن بسبب شخصية مختلفة أظهرها نجم برشلونة في بطولة كوبا أمريكا 2019.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

وقال مارادونا في حوار مع قناة TyC sports:"رأيت ميسي مارادونيا. رأيته متمردا، قال ما شعر به وفاز في الملعب دون مساعدة أحد".

وواصل أيقونة الأرجنتين المتوج بكأس العالم 1986 "أحب ميسي هذا أكثر، أنه مع عائلته، يلعب مع كلبه ويشرب جعة، أكثر من الشخص الذي يتعرض لانتقادات لأنه لا يردد كلمات النشيد الوطني".

وأتم مارادونا البالغ عمره 58 عاما "كل ما يفعله ميسي هو لمصلحة الأرجنتين".

كان ميسي عنيفا خلال البطولة التي استضافتها وتوجت بها البرازيل، من تصريحات قاسية هاجم فيها الحكام واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إلى أداء قوي كلفه الحصول على بطاقة حمراء في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والتي انتصر فيها على تشيلي.

وبعد اتهامه لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية بمجاملة البرازيل، وقع الأخير عقوبة على نجم برشلونة تقضي بإيقافه عن المشاركة في المباريات مع الأرجنتين لمدة 3 أشهر ودفعه لغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وخلال فترة الشهور الثلاثة لن تلعب الأرجنتين أي مباراة رسمية.

ويستعد ميسي (32 عاما) لموسم جديد مع برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني.

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