الإسماعيلي يضم خليل نيمار

تمكن النادي الإسماعيلي من ضم خليل حجي "نيمار" لاعب الزمالك السابق لمدة 5 سنوات.

ورحل حجي عن الزمالك من أجل الاحتراف وخضع لفترة معايشة مع روما الإيطالي لكن لم يكتمل الأمر بسبب قوانين خاصة بأعداد من هم تحت السن في فريق العاصمة الإيطالية، ليرحل اللاعب إلى سويسرا.

وانضم خليل حجي بعد ذلك إلى فريق زيوريخ، ولعب لأندية الإفريقي والنجم الساحلي لكن لم تكتمل مسيرته خارج مصر.

وعاد اللاعب للزمالك مجددا قبل أن تتم إعارته إلى بتروجيت في يناير الماضي لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وتواجد خليل حجي مع منتخب مصر للشباب الذي شارك في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما في زامبيا عام 2017، وودع منتخب مصر تلك البطولة من دور المجموعات بعدما خسر مباراتين وتعادل مباراة.

وضم الإسماعيلي حتى الآن كل من محمود دونجا وأحمد مدبولي من الزمالك وباكيتي جناح غينيا بيساو، ومحمد حمدي زكي مهاجم سموحة.

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