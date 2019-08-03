الأهلي يكشف طلبه الوحيد لاتحاد الكرة خلال اجتماع لجنة المسابقات

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي طلب النادي الوحيد خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

وعقدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اليوم السبت اجتماعا مع مندوبي الأندية بهدف الاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد. (تعرف على كل القرارات)

وقال عبد الحفيظ: "ما طلبناه وأكدنا عليه خلال الاجتماع هو ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتُطبق على الجميع دون استثناء".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "كل ناد قدم رؤية عامة ومقترحاته بشأن الموسم الجديد من وجهة نظره".

وواصل "هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد".

وكشف عامر حسين في وقت سابق اليوم السبت انطلاق الموسم الجديد من الدوري في 19 سبتمبر وتقام مباراة السوبر (التي يتواجه فيها بطل الدوري وبطل الكأس لموسم 2017-2018) في 18 سبتمبر ولم يتحدد بعد ملعبها.

مباراة السوبر ستكون بين الأهلي والزمالك، بطلا الدوري وكأس مصر لموسم 2017-2018 على الترتيب.

وقال اتحاد الكرة في وقت سابق إن مباراة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس لموسم 2018-2019 ستكون في يناير 2020.

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