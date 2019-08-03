الأهلي يكشف طلبه الوحيد لاتحاد الكرة خلال اجتماع لجنة المسابقات

السبت، 03 أغسطس 2019 - 17:48

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي طلب النادي الوحيد خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

وعقدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اليوم السبت اجتماعا مع مندوبي الأندية بهدف الاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد. (تعرف على كل القرارات)

وقال عبد الحفيظ: "ما طلبناه وأكدنا عليه خلال الاجتماع هو ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتُطبق على الجميع دون استثناء".

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة يعلن: الأهلي يواجه بيراميدز خلال أسبوعين.. ولا قرعة موجهة للدوري والكأس الأهلي يكشف موعد عودة سمير وإكرامي ومحمد محمود للتدريبات الجماعية حوار في الجول - رفعت: زملكاويتي حرمتني من الأهلي.. وشائعة "سوشيال ميديا" أثرت على مسيرتي حسام حسن عن رغبة الأهلي في ضمه: رئيس سموحة يعرف كل شيء

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "كل ناد قدم رؤية عامة ومقترحاته بشأن الموسم الجديد من وجهة نظره".

وواصل "هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد".

وكشف عامر حسين في وقت سابق اليوم السبت انطلاق الموسم الجديد من الدوري في 19 سبتمبر وتقام مباراة السوبر (التي يتواجه فيها بطل الدوري وبطل الكأس لموسم 2017-2018) في 18 سبتمبر ولم يتحدد بعد ملعبها.

مباراة السوبر ستكون بين الأهلي والزمالك، بطلا الدوري وكأس مصر لموسم 2017-2018 على الترتيب.

وقال اتحاد الكرة في وقت سابق إن مباراة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس لموسم 2018-2019 ستكون في يناير 2020.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يعلن: الأهلي يواجه بيراميدز خلال أسبوعين.. ولا قرعة موجهة للدوري والكأس

خبر في الجول - الزمالك يخطر بهاء مجدي بالاستقرار على رحيله

الزمالك يعلن ملعب مواجهة ديكاداها الصومالي

حوار في الجول - مدرب مدغشقر يتحدث عن مفاوضات الزمالك والتحول من التدريس للتدريب

حازم إمام يختار الأفضل في الموسم الماضي.. وأسباب عدم قدرة الزمالك على المنافسة

في الدوري الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

"لا كاسا دي خوان".. رسميا: ساوباولو يتعاقد مع خوانفران 4 دقيقة | أوروبا
إيميليانو دياز لـ في الجول: الزمالك استطلع رأينا بشأن رامون.. ووكيله يوضح سير المفاوضات 21 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - لاسارتي يجتمع برمضان صبحي 32 دقيقة | مصر
حارس مرمى الترجي: الميداليات الذهبية في منازلنا ولن نعيدها.. نحن أبطال إفريقيا 35 دقيقة | الوطن العربي
رئيس ألميريا السابق عن بيع النادي لـ تركي آل الشيخ: انتظرت ذلك كثيرا 57 دقيقة | أوروبا
سولشاير يكشف سبب غياب بوجبا عن ودية يونايتد أمام ميلان ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 2 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ

قد ينال إعجابك