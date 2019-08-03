كارباخال: أتمنى نجاح زيدان مثلما كانت ولايته الأولى

السبت، 03 أغسطس 2019 - 18:20

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

أشاد داني كارباخال لاعب ريال مدريد بمدربه زين الدين زيدان، مشيرا إلى ثقته في قدرة الأخير على النجاح مع الفريق مثلما حدث من قبل.

وقال الظهير الأيمن للنادي الإسباني:"ترون أهمية زيدان، مثلما كان لاعبا وكذلك في ولايته الأولى كمدرب".

وواصل خلال حواره مع قناة Omnisport "الآن، في هذه الولاية الثانية، أتمنى أن يكون مهما مرة أخرى. أعتقد أنه جاهز أكثر من أي وقت مضى. خبرته زادت، أعتقد أنه سيقدم عملا رائعا. يحظى باحترامنا وثقتنا جميعا وأرى هذه أول خطوة من أجل المضي قدما".

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قاد زيدان الفريق منذ نهاية 2015 وحتى ختام موسم 2017-2018 قبل أن يقرر الرحيل بسبب خلافات مع الإدارة وفقا لما ذكرت تقارير صحفية.

حقق نجم فرنسا خلال تلك الفترة 9 ألقاب منها 3 متتالية في دوري أبطال أوروبا.

وعاد زيدان لمقعد الرجل الأول في النادي الملكي في مارس الماضي بعد نتائج سلبية تسببت في خسارة الفريق لكل البطولات التي شارك بها باستثناء كأس العالم للأندية.

ويستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة مضيفه سيلتا فيجو في 17 أغسطس.

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