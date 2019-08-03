هل انتهى عصر الدفاع؟ قائد أتليتكو يلمح إلى تغيُر أفكار سيميوني

السبت، 03 أغسطس 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

7 أهداف مع الرأفة كانت حصيلة الكرات التي أودعها مهاجمو أتليتكو مدريد في شباك غريمهم ريال مدريد، وقد ظهروا طامعين في تسجيل أهداف إضافية.

كوكى

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد دخل تلك المباراة بطريقة 4-3-3 في حضور الثلاثي الهجومي: دييجو كوستا، وألفارو موراتا، وجواو فيليكس، والنتيجة كانت كارثية على دفاعات ريال مدريد.

صحيفة "إل باييس" الإسبانية حاورت كوكي قائد أتليتكو مدريد الجديد عقب رحيل دييجو جودين، والذي ألمح إلى تغيُر أفكار مدربه دييجو سيميوني.

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وصرّح كوكي كاشفا كواليس الأداء الهجومي الجارف في الانتصار الساحق على ريال مدريد بنتيجة 7-3: "المدرب حاول الاعتماد على طريقة 4-3-3، أراد الفريق أن يكون هجوميا أكثر، وأن نستحوذ على الكرة".

وأكمل اللاعب الدولي الإسباني: "تدربنا كثيرا على طريقة 4-3-3 خلال فترة الإعداد، لمدة أسبوعين تحديدا، كما واصلنا العمل بطريقة 4-4-2، وكل شيء سيعتمد على المباريات التي نخوضها".

وأضاف: "دعونا نرى كيف سنتطور، لدينا العديد من الخيارات، حتى أنني مزحت مع المدرب ذات يوم وأخبرته أنه يمكنه إشراكي كلاعب ارتكاز وحيد مثل بيرلو".

كوكي يتميز بحركته الدائمة فوق أرض الملعب وقدرته على اللعب في كل مراكز الوسط.

اللاعب سُئل إن كان لديه الشعور بأنه ركض كثيرا طوال السنوات الماضية، فأجاب ضاحكا: "نعم، الكثيرون يخبروني ذلك، ولكنها طريقتي في اللعب ولا أعرف طريقة أخرى. لا أشعر بالراحة إذا تمركزت دون حراك كثيرا، أحتاج أن أتحرك وأبحث بشكل مستمر عن الكرة، أن أساعد زملائي أو العثور على تمركز دفاعي أفضل، حتى نهاجم أفضل بعد ذلك. آمل أن أواصل الركض 10 سنوات إضافية مثل ذلك".

سيميوني ومنذ توليه تدريب أتليتكو عام 2011، ألزم نفسه دوما باتباع طريقة 4-4-2 الكلاسيكية التي يجبر فيها ثنائي الهجوم بالقيام بواجبات دفاعية قاسية، فهل حان وقت التغيير؟

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