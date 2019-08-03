تقرير: إنتر لم يستسلم في صفقة لوكاكو

السبت، 03 أغسطس 2019 - 17:57

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

قالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن نادي إنتر ميلان مستعد لرفع عرضه المقدم لمانشستر يونايتد للحصول على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

روميلو لوكاكو

النادي : مانشستر يونايتد

إنتر ميلان

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر سيعرض 70 مليون يورو لانتداب اللاعب البالغ عمره 26 عاما.

ويأتي ذلك رغم اتفاق لوكاكو مع يوفنتوس على بنود عقد ينتقل بموجبه إلى الأخير في صفقة تبادلية يرحل في مقابلها باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد.

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ولا تزال المفاوضات سارية بين يوفنتوس ويونايتد لحسم الصفقة.

ويأمل إنتر الظفر باللاعب السابق لإيفرتون الذي يبدو الآن قريبا من ارتداء قميص يوفنتوس.

وذكرت تقارير صحفية أن يونايتد يريد 85 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

وشارك لوكاكو في 32 مباراة بالموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وانتقل لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

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