الزمالك: الأندية رفضت مقترحا بشأن مواعيد مباريات الدوري.. وتحدثنا عن كرة موحدة

السبت، 03 أغسطس 2019 - 16:15

كتب : عاطف شادي

الدوري المصري

كشف علاء مقلد، ممثل نادي الزمالك في اجتماع الأندية باتحاد الكرة لمناقشة لوائح وعقوبات الموسم الجديد، عن رفض الأندية إقامة مباريات الدوري بين مبارياتها في المسابقات الإفريقية.

مندوبو الأندية الـ18 في الدوري الممتاز حضروا لاجتماع باتحاد الكرة لمناقشة تعليمات لجنة المسابقات للموسم الجديد والتأكيد على العقوبات واللوائح، اليوم السبت.

وقال مقلد في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع: "الأندية رفضت مقترحا بإقامة مباريات الدوري بين مبارياتها في المسابقات الإفريقية بسبب صعوبة ذلك".

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وأضاف "كان هناك مقترحا أن تحصل الأندية على موافقات الأمن بشأن الملاعب المستضيفة للمباريات وأكدت الأندية صعوبة الحصول عليها وطلبت أن تكون مسؤولية اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذي والقائم بأعمال رئيس الاتحاد".

وأشار "تحدثنا أيضا عن ضرورة وجود كرة موحدة للدوري الممتاز في الموسم المقبل".

وحضر من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعلاء مقلد عضو مجلس الزمالك، كما حضر المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، ومحمد عادل المدير الإداري بنادي بيراميدز، وإداريو باقي الأندية.

ويدور الاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ويتحدثوا فيه عن أبرز مقترحات الدوري والموسم الجديد والموعد المقترح للقرعة.

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