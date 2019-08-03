سكاي: جنوى يحصل على خدمات لاعب أياكس

السبت، 03 أغسطس 2019 - 15:22

كتب : إسلام أحمد

الوسط - لاسه شوني (أياكس) أتم 31 عاما

نجح نادي جنوى الإيطالي في الحصول على خدمات الدنماركي لاسي شوني لاعب أياكس الهولندي، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" فأن الدنماركي سيوقع على عقود انتقاله لمدة موسمين مع النادي الجريفوني مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وأكد الصحفي الإيطالي جانليوكا دي ماريزو أن إنريكو بيريزوتسي رئيس جنوى عمل على الصفقة لأكثر من شهرين.

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شوني قضى 7 مواسم بقميص أياكس سجل 64 هدفا وصنع 52 في 286 مباراة بجميع المسابقات، ومحققا الثنائية المحلية الموسم الماضي وساهم في الوصول للمربع الذهبي من دوري الأبطال.

انضمام اللاعب البالغ 33 عاما لصفوف جنوى لن يقلل من فرص ضم الأرجنتيني لوكاس بيليا من ميلان الإيطالي أيضا.

وسيصبح شونه اللاعب رقم 15 في سوق انتقالات جنوى الموسم الجديد بين شراء وإعارة.

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