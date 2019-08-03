ويليان يخلف هازارد بالقميص رقم 10 في تشيلسي

السبت، 03 أغسطس 2019 - 15:10

كتب : إسلام أحمد

محمد صلاح - ويليان - ليفربول - تشيلسي

أصبح القميص رقم 10 من نصيب البرازيلي ويليان في صفوف تشيلسي بعد إعلان البلوز الرسمي عن قائمة أرقام موسم 2019-2020.

ويليان

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وحصل البرازيلي ويليان على القميص رقم 10 خلفا للبلجيكي إدين هازارد الذي رحل إلى ريال مدريد الصيف الجاري.

الوافد الجديد الأمريكي كريستيان بوليسيتش سوف يرتدي القميص رقم 22، بينما حصل الإنجليزي الشاب تامي إبراهام على القميص رقم 9.

ويليان ارتدى القميص رقم 10 مع المنتخب البرازيلي الذي فاز بلقب كوبا أمريكا 2019.

وصرح البرازيلي سابقا عن القميص رقم 10 بعد رحيل هازارد "القميص رقم عشرة الآن لي. لقد قال النادي إنه سيغير رقم قميصي، ولذلك سيكون لي".

وأضاف "أحببت اللعب دومًا برقم عشرة".

وواصل "منذ أن كنت طفلاً ألعب كرة القدم في المنزل، كنت دائمًا ما أستخدم الرقم عشرة".

البرازيلي سجل 52 هدفا في 292 مباراة خلال 6 مواسم بقميص البلوز، متوجا بلقبين للدوري الإنجليزي ولقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد.

وسبق أن ارتدى خوان ماتا وجو كول وسلافيا يوكانوفيتش ومارك هيوز وجراهام ستيورات القميص رقم 10 في تشيلسي.

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